Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
У середу, 10 вересня, Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік та вніс документ на розгляд Верховної Ради
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.
"У програмі ми окреслили 12 пріоритетів — це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура", написала Свириденко.
Вона назвала документ планом для вирішення ключових питань у цих сферах. "Зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни", - підкреслила прем'єрка.
Вона додала, що урядовці презентували програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.
- 18 серпня під час презентації програми діяльності уряду міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що при підготовці бюджету на наступний рік Кабмін виходить з того, що війна в Україні триватиме й у 2026 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе