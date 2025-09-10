Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"У програмі ми окреслили 12 пріоритетів — це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура", написала Свириденко.

Вона назвала документ планом для вирішення ключових питань у цих сферах. "Зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни", - підкреслила прем'єрка.

Вона додала, що урядовці презентували програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.