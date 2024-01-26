УЗ планує за допомогою дронів охороняти інфраструктуру на залізниці
Укрзалізниця створює підрозділ, який за допомогою дронів буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру та порядок
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод. Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому", - йдеться у повідомленні.
У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту. Для працівників проведуть спеціальні курси: їх навчатимуть керувати дронами, складати їх та обслуговувати.
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