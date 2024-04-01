В аграрному комітеті ВР спрогнозували, як навесні зміняться ціни на продукти в Україні

Про це заявив нардеп Дмитро Соломчук.

"На мою думку, кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", - сказав член аграрного комітету.

Також він спрогнозував зниження цін на яйця, адже у весняно-літній період з'являється багато домашньої продукції.

При цьому можуть незначно зрости ціни на молочну продукцію.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – пояснив Соломчук.