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В аграрному комітеті ВР спрогнозували, як навесні зміняться ціни на продукти в Україні

1 квітня, 2024 понедiлок
12:52
Економіка яйця

У комітеті ВР із питань аграрної та земельної політики не прогнозують суттєвого підвищення цін на основні продукти цієї весни

Про це заявив нардеп Дмитро Соломчук.

"На мою думку, кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", - сказав член аграрного комітету.

Також він спрогнозував зниження цін на яйця, адже у весняно-літній період з'являється багато домашньої продукції.

При цьому можуть незначно зрости ціни на молочну продукцію.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – пояснив Соломчук.

  • Нацбанк України ухвалив рішення з 15 березня знизити облікову ставку з 15% до 14,5%. НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції.
Теги:
Україна
Верховна Рада
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