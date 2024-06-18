В Україні 18 червня скасували графіки відключень світла до 15:00
У вівторок, 18 червня, по всій території України скасовують стабілізаційні відключення електроенергії до 15:00. Після цього часу графіки будуть застосовані знову
Про це повідомили в ДТЕК.
"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову за встановленими обленерго графіками.
Як уточнили в Укренерго, причиною змін в обмеженнях електроенергії стала більш активна робота сонячних електростанцій.
- Напередодні повідомлялося, що через серйозний дефіцит в енергосистемі України 18 червня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби по всій країні.
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