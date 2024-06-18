В Україні 18 червня скасували графіки відключень світла до 15:00

Про це повідомили в ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову за встановленими обленерго графіками.

Як уточнили в Укренерго, причиною змін в обмеженнях електроенергії стала більш активна робота сонячних електростанцій.