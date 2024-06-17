"Маємо серйозний дефіцит": в Yasno попередили про відключення 18 червня протягом усієї доби
Через серйозний дефіцит в енергосистемі України у віторок,18 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби по всій країні
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
Водночас він зазначив, що ситуація із рівномірністю відключень значно покращилася.
"Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на 52 год. 45 хв. Це, звісно, більше пов'язано з наявністю вільної генерації (минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту), але вірю, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі", - написав він.
Фото: Сергій Коваленко
В Укренерго заявили, що причиною застосування відключень протягом усієї доби є потепління та робочі дні.
"18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Причина – зростання споживання через потепління та робочі дні. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
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