В Україні 9 червня скасували відключення електроенергії

Про це інформують ДТЕК і Укренерго.

"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", - повідомили в ДТЕК.

У компанії також наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою, тож українців закликали заощадливо споживати світло.

В Укренерго підтвердили скасування графіків погодинних відключень для промислових і побутових споживачів. Там назвали причину - зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.