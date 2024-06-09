В Україні 9 червня скасували відключення електроенергії
У неділю, 9 червня, в Україні скасували заплановані раніше графіки відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів
Про це інформують ДТЕК і Укренерго.
"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", - повідомили в ДТЕК.
У компанії також наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою, тож українців закликали заощадливо споживати світло.
В Укренерго підтвердили скасування графіків погодинних відключень для промислових і побутових споживачів. Там назвали причину - зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.
- Напередодні в Укренерго повідомляли, що 9 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00.
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