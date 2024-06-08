З 20:00 до 22:00: в Укренерго оприлюднили графіки відключень на 9 червня
У неділю, 9 червня, по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00
Про це повідомляє Укренерго.
"Завтра, 9 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується.
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У суботу, 8 червня, всі обленерго мають застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00.
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