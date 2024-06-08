З 20:00 до 22:00: в Укренерго оприлюднили графіки відключень на 9 червня

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 9 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується.