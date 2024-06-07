Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка По всій Україні 8 червня діятимуть графіки погодинних відключень

По всій Україні 8 червня діятимуть графіки погодинних відключень

7 червня, 2024 п'ятниця
17:07
Економіка

Завтра, 8 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відкючень з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00

Зміст

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

У всіх областях Україні завтра, 8 червня, будуть застосовані графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Водночас енергоживлення не буде обмежуватись для об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

6 червня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
Читайте також:
Солдат 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців Донецька область 2024
Автор Марта Оліярник
6 червня, 2024 четвер
Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат
вітер
6 червня, 2024 четвер
Де пройдуть дощі з градом, а де очікувати до +32 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 червня
На фото: Логотип Євробачення-2024
5 червня, 2024 середа
Організатори Євробачення розпочали незалежне розслідування після низки скарг про загрозливу атмосферу на шоу, - ЗМІ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.1
    Купівля 40.1
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.62
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
7 червня
17:36
Бундесвер
Німеччина потребує додатково 75 тис. військових для виконання оборонних планів НАТО
17:20
Українська історична драма "Чому я живий" зʼявилася на Netflix
17:18
Оновлено
Байден зустрівся з Зеленським у Франції
БТРи, боєприпаси й ракети для ППО: що увійшло в новий пакет допомоги США Україні на $225 млн
17:16
єврейська громада україни
Ультиматум для Нетаньягу: міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц оголосить про вихід з уряду
16:50
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, найближчим часом питання буде вирішено, - Ярова
16:47
мобільний зв'язок
Росіяни на ТОТ створюють "антитерористичні комісії": "зачищають" українців, які контактують з родичами в Європі чи на вільних територіях
16:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:36
Нідерланди
Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України
16:33
ударний дрон «Лютий»
На Харківщині в автівку влучив російський дрон: поранені дві жінки
16:24
Охороняв будівлі базування росіян під час окупації Куп'янська: колаборант отримав 12 років тюрми
16:04
телевізор немає сигналу
Росія перериває ефіри європейських дитячих каналів і транслює військові відео, - Bloomberg
15:53
поліція польщі
Польські поліцейські, які працюють на кордоні з Білоруссю, носитимуть із собою вогнепальну зброю
15:43
Маріуполь вибух
Окупанти в Маріуполі планують оголосити "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, - Андрющенко
15:16
Ексклюзив
Росіяни намагаються створити больову точку: військовослужбовець ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку
15:16
Організовував фіктивні шлюби для ухилянтів: на Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка
15:13
Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік
15:08
Огляд
енергетика
Яка зима нас чекає і до чого тут підвищення тарифів? Енергетики про ситуацію зі світлом
15:01
вимкнення світла
В Україні в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків вимкнення світла
14:54
Вибухи, Луганськ
"Прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників": Лисогор про обстріли Луганська
14:48
Сергій Марченко
Сектор безпеки й оборони України профінансований повністю, – міністр фінансів Марченко
14:39
Жінка, яка називає себе прообразом персонажа з серіалу "Оленя", вимагає від Netflix $170 млн
14:26
Крим, Ялта
Від початку окупації Криму кількість політв'язнів і переслідуваних Росією зросла до 331 людини, 54 з них звільнено
14:09
Швейцарія
Швейцарія виділила понад 60 млн євро на підтримку України у сфері цифровізації
14:03
Нікополь. Обстріл
У Нікополі під час російського артобстрілу загинула жінка
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що не так з Гуменюк? Як скандальна речниця ОК "Південь" обрізала статті про українських воїнів у топових ЗМІ світу
13:56
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Рахунки військовозобов’язаних, які вказали недійсну адресу в "Резерв+", можуть заблокувати
13:43
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, - Шмигаль
13:26
літо
Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
13:23
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
13:19
Нацполіція ідентифікувала 25 колаборантів з окупованої частини Запорізької області й оголосила їм підозру
13:16
На фото: кадр з фільму "Голодні ігри"
Авторка "Голодних ігор" пише пʼяту книжку серії, фільм за нею вийде 2026 року
12:54
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Адвокат Червінського переконаний, що на суддів здійснювався тиск з боку СБУ
12:53
фейк
В Україні розробили "Калькулятор фейків": як він працює
12:40
Енергоатом
Енергоатом співпрацюватиме з французькою компанією EDF: подробиці
12:32
OPINION
Ірина Федорів
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запросив... Бужанського
12:31
Інтерв’ю
директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук
"Харків хоче бути не брамою, а муром": Тетяна Пилипчук про культурний спротив східного міста
12:11
електроенергія
В Україні фіксують дефіцит протягом усієї доби: ситуація в енергосистемі на 7 червня
12:02
На фото: Анна Трінчер
Співачку Трінчер помітили на весіллі в Молдові в компанії росіян і гурту "Мачете", який підтримує війну
11:46
Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Франції
"Жодних ліній для зла не існує": Зеленський порівняв Путіна з Гітлером під час виступу в парламенті Франції
11:35
Ексклюзив
ураження нафтобази в порту Кавказ
Наближається час, коли Крим стане тягарем для Росії, - журналіст Муджабаєв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV