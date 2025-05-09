В Україні планують оподатковувати доходи військовополонених з РФ
У пʼятницю, 9 травня, Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт стосовно оподаткування доходів військовополонених росіян
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін схвалив проєкт закону, що вносить зміни до Податкового кодексу України. Згідно з цими змінами, винагорода за працю військовополонених оподатковуватиметься окремо.
Законопроєктом пропонується визначити військовополонених-нерезидентів як окрему категорію фізичних осіб, що мають на це право згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).
Також передбачається, що установи, які виплачують винагороду за працю військовополоненим (табори, установи виконання покарань, слідчі ізолятори), у податковому звіті відображатимуть загальну суму нарахованих доходів та утриманого з них податку.
- 7 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення про виділення 1,6 мільярда гривень на створення та обладнання майданчиків для навчань і стрільб з метою зміцнення обороноздатності держави.
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