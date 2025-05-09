В Україні планують оподатковувати доходи військовополонених з РФ

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін схвалив проєкт закону, що вносить зміни до Податкового кодексу України. Згідно з цими змінами, винагорода за працю військовополонених оподатковуватиметься окремо.

Законопроєктом пропонується визначити військовополонених-нерезидентів як окрему категорію фізичних осіб, що мають на це право згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Також передбачається, що установи, які виплачують винагороду за працю військовополоненим (табори, установи виконання покарань, слідчі ізолятори), у податковому звіті відображатимуть загальну суму нарахованих доходів та утриманого з них податку.