В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії
В Україні ввели в експлуатацію найбільшу у Східній Європі систему накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage Systems). Проєкт реалізований завдяки співпраці української компанії ДТЕК та американської Fluence
Про це повідомляє посольство США в Україні.
У дипломатичному відомстві підкреслили, що BESS є прикладом того, як американський приватний сектор може одночасно сприяти відновленню України та отримувати власну вигоду від стратегічних інвестицій. Система побудована виключно з використанням надійних партнерських технологій — без залучення деталей і компонентів з країн, які не підтримують Україну.
"Ми всі розуміємо, що в цій війні є багато фронтів, і один із них проходить через енергетичну інфраструктуру — електростанції, підстанції та мережі. Тому подібні проєкти є критично важливими", — наголосила посол США в Україні Джулі Девіс.
Вона додала, що Вашингтон розглядає відновлення України як можливість для розвитку, заснованого на приватному секторі.
"Приватний капітал — це рушій інновацій, створення робочих місць і конкретних результатів. Саме на цьому базується стратегія президента Трампа щодо відновлення України — через економічну свободу, приватне підприємництво та партнерства", — сказала Девіс.
За словами дипломатки, співпраця ДТЕК і Fluence демонструє, як сучасні та надійні американські технології роблять українську енергосистему більш стійкою та готують підґрунтя для безпечнішого майбутнього.
Як працює BESS
Система BESS — це комплекс промислових акумуляторів, що виконує функцію "електробанку". Вона накопичує електроенергію у періоди надлишкового виробництва, наприклад уночі чи під час активної генерації відновлюваних джерел, і віддає її в години пікового споживання.
Така технологія допомагає балансувати навантаження в енергомережі, стабілізувати напругу, забезпечувати резерв під час аварійних ситуацій і швидко відновлювати роботу системи після пошкоджень.
BESS стала найбільшою у своєму роді у Східній Європі та вже зараз посилює стійкість енергосистеми України в умовах російських атак, забезпечуючи стабільне постачання електроенергії домівкам і бізнесу.
- Біла Церква
