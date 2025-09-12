Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії

В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії

Ксенія Золотова
12 вересня, 2025 п'ятниця
06:32
Економіка енергетики Рівненщини

В Україні ввели в експлуатацію найбільшу у Східній Європі систему накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage Systems). Проєкт реалізований завдяки співпраці української компанії ДТЕК та американської Fluence

Зміст

Про це повідомляє посольство США в Україні.

У дипломатичному відомстві підкреслили, що BESS є прикладом того, як американський приватний сектор може одночасно сприяти відновленню України та отримувати власну вигоду від стратегічних інвестицій. Система побудована виключно з використанням надійних партнерських технологій — без залучення деталей і компонентів з країн, які не підтримують Україну.

"Ми всі розуміємо, що в цій війні є багато фронтів, і один із них проходить через енергетичну інфраструктуру — електростанції, підстанції та мережі. Тому подібні проєкти є критично важливими", — наголосила посол США в Україні Джулі Девіс.

Вона додала, що Вашингтон розглядає відновлення України як можливість для розвитку, заснованого на приватному секторі. 

"Приватний капітал — це рушій інновацій, створення робочих місць і конкретних результатів. Саме на цьому базується стратегія президента Трампа щодо відновлення України — через економічну свободу, приватне підприємництво та партнерства", — сказала Девіс.

За словами дипломатки, співпраця ДТЕК і Fluence демонструє, як сучасні та надійні американські технології роблять українську енергосистему більш стійкою та готують підґрунтя для безпечнішого майбутнього.

Як працює BESS

Система BESS — це комплекс промислових акумуляторів, що виконує функцію "електробанку". Вона накопичує електроенергію у періоди надлишкового виробництва, наприклад уночі чи під час активної генерації відновлюваних джерел, і віддає її в години пікового споживання.

Така технологія допомагає балансувати навантаження в енергомережі, стабілізувати напругу, забезпечувати резерв під час аварійних ситуацій і швидко відновлювати роботу системи після пошкоджень.

BESS стала найбільшою у своєму роді у Східній Європі та вже зараз посилює стійкість енергосистеми України в умовах російських атак, забезпечуючи стабільне постачання електроенергії домівкам і бізнесу.

  • 8 вересня, російська злочинна армія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК в Донецькій області, унаслідок чого триває руйнація будівлі підприємства/
збірна України з футболу
Автор Дмитро Марценишин
9 вересня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
Михайло Сцельніков
Автор Оксана Ліховід
11 вересня, 2025 четвер
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
Ларрі Еллісон
Автор Тетяна Яворська
11 вересня, 2025 четвер
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
07:47
OPINION
Три кроки для України
07:36
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами
07:32
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 40 артсистем і 2 бронемашини
07:03
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
06:53
OPINION
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
06:43
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Київщині спрацювала ППО
06:41
НАТО
НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу, - Bloomberg
00:45
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"
2025, четвер
11 вересня
23:49
винищувач Rafale
Франція направить у Польщу три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору
23:05
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 141 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
22:39
Bring Kids Back UA
"Мав хронічне захворювання, проте належного лікування не отримував": в Україну повернули 17-річного юнака з території РФ
22:06
Марія Захарова
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
21:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Зеленський і Келлог зустрілись у Києві. Про що говорили
21:34
Ексклюзив
Валерій Залужний
Ми не побачили жодних ознак підготовки Залужного до виборів, - голова КВУ Кошель
20:52
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
20:22
Албанія
В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
20:07
Ексклюзив
тепло
З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
20:05
Огляд
теракт 11 вересня 2001 року у США
Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі
19:59
Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА
19:58
Ексклюзив
крилата ракета Нептун
Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
19:58
Володимир Зеленський
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму
19:15
"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
19:10
проходження влк
Військові, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Міноборони
18:16
Тімоті Снайдер
Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став Тімоті Снайдер
18:02
Російська дезінформація
"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
17:57
ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс
17:56
Ексклюзив
Михайло Сцельніков
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
17:50
польща кордон
Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ
17:30
Ексклюзив
податок на нерухомість
Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності
17:22
система ППО Triden MK2
САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги
17:06
Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід
17:04
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо Польща визнала акт агресії, то це вже є напад, - військовий експерт Сунгуровський
17:00
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти України
16:42
Інфографіка
інфляція, ціни
За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше
16:42
Су-24 ВПС України
На Запорізькому напрямку на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик
16:29
Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
16:20
Огляд
Земля вже не унікальна: NASA виявило найсильніші докази "слідів життя" на Марсі. Пояснюємо
16:19
Оновлено
Президент Фінляндії та Зеленський обговорили в Києві гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ і зміцнення ППО
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Дональд Трамп
У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа
Більше новин
