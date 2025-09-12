В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії

Про це повідомляє посольство США в Україні.

У дипломатичному відомстві підкреслили, що BESS є прикладом того, як американський приватний сектор може одночасно сприяти відновленню України та отримувати власну вигоду від стратегічних інвестицій. Система побудована виключно з використанням надійних партнерських технологій — без залучення деталей і компонентів з країн, які не підтримують Україну.

"Ми всі розуміємо, що в цій війні є багато фронтів, і один із них проходить через енергетичну інфраструктуру — електростанції, підстанції та мережі. Тому подібні проєкти є критично важливими", — наголосила посол США в Україні Джулі Девіс.

Вона додала, що Вашингтон розглядає відновлення України як можливість для розвитку, заснованого на приватному секторі.

"Приватний капітал — це рушій інновацій, створення робочих місць і конкретних результатів. Саме на цьому базується стратегія президента Трампа щодо відновлення України — через економічну свободу, приватне підприємництво та партнерства", — сказала Девіс.

За словами дипломатки, співпраця ДТЕК і Fluence демонструє, як сучасні та надійні американські технології роблять українську енергосистему більш стійкою та готують підґрунтя для безпечнішого майбутнього.

Як працює BESS

Система BESS — це комплекс промислових акумуляторів, що виконує функцію "електробанку". Вона накопичує електроенергію у періоди надлишкового виробництва, наприклад уночі чи під час активної генерації відновлюваних джерел, і віддає її в години пікового споживання.

Така технологія допомагає балансувати навантаження в енергомережі, стабілізувати напругу, забезпечувати резерв під час аварійних ситуацій і швидко відновлювати роботу системи після пошкоджень.

BESS стала найбільшою у своєму роді у Східній Європі та вже зараз посилює стійкість енергосистеми України в умовах російських атак, забезпечуючи стабільне постачання електроенергії домівкам і бізнесу.