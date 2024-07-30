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Головна Економіка В Україні запустили нову свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу

В Україні запустили нову свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу

Юлія Лаврук
30 липня, 2024 вiвторок
10:46
Економіка газова свердловина

Укргазвидобування ввело в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину, яка забезпечить видобуток 272 тисяч куб. м газу на добу

Зміст

Про це повідомляє Нафтогаз.

Її особливістю є те, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом, кажуть у пресслужбі.

"Пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося  завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям та майстерності фахівців Укрбургазу, які вирішили доволі складне завдання і за 4 місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 м", - зазначив т.в.о. очільника Укргазвидобування Сергій Лагно.

Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов додав, що введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. За його словами, на черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року.

  • У травні Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України: сумарно з них видобувають 390 тис. куб. м газу на добу.
Теги:
Україна
газ
Нафтогаз
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