В Україні запустили нову свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу

Про це повідомляє Нафтогаз.

Її особливістю є те, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом, кажуть у пресслужбі.

"Пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям та майстерності фахівців Укрбургазу, які вирішили доволі складне завдання і за 4 місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 м", - зазначив т.в.о. очільника Укргазвидобування Сергій Лагно.

Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов додав, що введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. За його словами, на черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року.