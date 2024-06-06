В Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень світла, ніж в інших областях
Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що у Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла та пояснив причину
Про це він написав на своїй facebook-сторінці.
"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - зазначив Коваленко.
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Він повідомив, що наразі в Україні немає змін із ситуацією з генерацією і з врахуванням ремонтів блоків та руйнувань внаслідок російських атак "катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби". За його словами, обмеження намагатимуться вводити згідно з графіками, втім, якщо ліміти перевищуватимуться, Укренерго буде вводити екстрені обмеження.
- Раніше Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.
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