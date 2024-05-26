Від нестачі електроенергії Київ рятуватиметься за допомогою міні-ТЕЦ: де розташують перші з них

Про це повідомляє заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко телеканалу "Київ. 24".

"Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", - заявив він.

Ці установки будуть наближені до споживача та дозволять енергосистемі міста бути більш автономною у разі російських обстрілів. Концепцію відновлення енергосистеми Києва запроваджуватимуть протягом 12-15 років. Вона коштуватиме до 1,2 мільярда євро.

За словами Бондаренко, вони зможуть забезпечити близько 300 тисяч киян електроенергією, теплом і водою.