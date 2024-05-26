Від нестачі електроенергії Київ рятуватиметься за допомогою міні-ТЕЦ: де розташують перші з них
У Києві планують розмістити шість міні-ТЕЦ через нестачу електроенергії. Вони будуть розташовані на правому й лівому берегах міста
Про це повідомляє заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко телеканалу "Київ. 24".
"Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", - заявив він.
Ці установки будуть наближені до споживача та дозволять енергосистемі міста бути більш автономною у разі російських обстрілів. Концепцію відновлення енергосистеми Києва запроваджуватимуть протягом 12-15 років. Вона коштуватиме до 1,2 мільярда євро.
За словами Бондаренко, вони зможуть забезпечити близько 300 тисяч киян електроенергією, теплом і водою.
- Ліміти на використання електроенергії 27 травня діятимуть у всіх областях України, водночас при їхньому перевищенні обленерго можуть вводити графіки погодинних відключень.
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