Коли вимикатимуть світло 27 травня: графік від Укренерго
Ліміти на використання електроенергії 27 травня діятимуть у всіх областях України, водночас при їхньому перевищенні обленерго можуть вводити графіки погодинних відключень
Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Зазначено, що ліміти діятимуть для користувачів усіх регіонів України з 6:00 до 24:00. У випадку, якщо ліміти будуть перевищені, обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає Укренерго.
- Раніше в Укренерго заявили, що на неділю, 26 травня, у всіх регіонах України відключень електроенергії не прогнозується.
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