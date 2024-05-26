Коли вимикатимуть світло 27 травня: графік від Укренерго

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Зазначено, що ліміти діятимуть для користувачів усіх регіонів України з 6:00 до 24:00. У випадку, якщо ліміти будуть перевищені, обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає Укренерго.