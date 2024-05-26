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Коли вимикатимуть світло 27 травня: графік від Укренерго

26 травня, 2024 неділя
19:46
Економіка

Ліміти на використання електроенергії 27 травня діятимуть у всіх областях України, водночас при їхньому перевищенні обленерго можуть вводити графіки погодинних відключень

Зміст

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Зазначено, що ліміти діятимуть для користувачів усіх регіонів України з 6:00 до 24:00. У випадку, якщо ліміти будуть перевищені, обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає Укренерго.

  • Раніше в Укренерго заявили, що на неділю, 26 травня, у всіх регіонах України відключень електроенергії не прогнозується.
Теги:
Суспільство
Україна
Енергія
Енергетика
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