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Головна Економіка ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії "Ростех"

ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії "Ростех"

15 травня, 2024 середа
13:46
Економіка Російський літак
Зміст

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії "Іллюшин Фінанс Ко", що входить до складу державної корпорації "Ростех"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Таким чином ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Іллюшин Фінанс Ко." про застосування санкції.

Зазначається, що "Іллюшин Фінанс Ко" є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації Ростех та відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

АТ "ІФК" у складі Ростех забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

У Мін’юсті додають, що до початку та під час повномасштабного вторгнення "Іллюшин Фінанс Ко" системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь у матеріально технічному забезпеченні збройної агресії РФ шляхом постачання літаків та складових частин на користь силових відомств та структурних підрозділів міністерства оборони Росії.

  • Крім того, 13 травня підрозділи Сил оборони збили ворожий літак Су-25 на Донеччині.
Теги:
Україна
Росія
Авіація
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