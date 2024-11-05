Ваучери на навчання та гранти на власну справу: як держава підтримує ВПО

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Пані Надія протягом 6 місяців жила під російською окупацією у Херсоні й продовжувала працювати – готувала каву та їжу для містян. Однак, побоюючись за власну безпеку, у 2022 році переїхала з родиною до Києва. Маючи великий досвід підприємництва, жінка вирішила відкрити власну кав’ярню на новому місці. Для цього подалася на грант за програмою "Власна справа" від Державного центру зайнятості.

Надія відкрила кав'ярню незадовго після захисту бізнес-плану. За грантові кошти вона придбала необхідне обладнання та найняла на роботу інших внутрішньо переміщених осіб, Жінка також допомагає тим, хто мріє працювати у кавовій галузі, – навчає усіх, хто хоче набути навичок бариста чи відкрити власний заклад.

"У нас два види навчання. Людина приходить учитися від зерна до чашечки – щоб працювати та в принципі засвоїти цю професію. А другий – від зерна до чашечки й до ведення бізнесу. Ти вивчив програму, як робити всі напої, меню, калькуляцію, центр зайнятості, всі дозволи, працевлаштовані люди. По-перше, ми відкриваємо заклад для себе. По-друге, ми маємо працевлаштувати людей", – розповіла пані Надія журналістам.

Анастасія Нехлюдова – родом із Луганщини, приїхала до Ірпеня у 2014 році й заснувала там у 2022-му корекційний інклюзивний центр для дітей. Але через наступ РФ її заклад було вщент зруйновано. Після деокупації Київщини жінка подалася на програму "Власна справа" та успішно захистила бізнес-план. Грант вона отримала у серпні 2022 року і вже 1 вересня відкрила новий центр. Наприкінці року в Ірпінь повернулися 90% дітей, з якими раніше працювала пані Анастасія.

Максимальна сума гранту – 250 тис. грн. Гроші можуть бути спрямовані на придбання або оренду обладнання, меблів, сировини, землі чи приміщень. Обов’язкова умова отримання коштів – створення щонайменше одного робочого місця.

А для тих, хто планує освоїти нову професію, держава пропонує програми перекваліфікації. Ваучер дає змогу опанувати одну зі 155 професій і спеціальностей цілком безоплатно. Такою можливістю скористалася пані Ірина, яка переїхала з Луганщини в Обухів у 2014 році. Жінка за фахом учителька української мови та літератури, однак виявила бажання вивчати психологію.

"Я звернулася до Центру зайнятості. Вони запропонували мені перелік спеціальностей, за якими можу навчатися. І серед них я обрала саме психологію. Це найближче для мене. Це фах, який тісно перегукується з моєю професією. Я обрала навчальний заклад, склала іспити й у 2023 році вступила до університету Григорія Сковороди у Переяславі. І так почалося моє навчання, вже цьогоріч маю отримати диплом магістра", - розповіла Еспресо Ірина Шимбарська.

Подати заявку на грантові програми можна через портал "Дія". За потреби з цим можуть допомогти фахівці Центру зайнятості. Там також підкажуть, як заповнити заявку на освітній ваучер. Це можна зробити й самостійно – на сайті Державної служби зайнятості. Вже понад 20 тис. українців отримали гранти на власний бізнес. І лише за цей рік стільки ж скористалися ваучером на навчання. З них понад 14 тис. — люди віком 45+, понад 4 тис. — внутрішні переселенці.