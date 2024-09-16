Ваучери на навчання від Держслужби зайнятості стануть доступними в Дії
Ваучери на навчання від Державної служби зайнятості будуть цифровізовані та доступні через портал "Дія". Це має дати громадянам більше можливостей на ринку праці
Про це повідомила перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
За словами чиновниці, це рішення спрямоване на спрощення процесу перенавчання та підвищення кваліфікації для ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю та громадян віком від 45 років. Зазначені категорії осіб зможуть отримати ваучери на 30 тис. грн для здобуття нової спеціальності або підвищення професійного рівня. Послугу можна буде повністю отримати онлайн.
"Ми починаємо роботу з цифровізації ваучерів і пропрацьовуємо концепт. У 2023 році було видано 18 025 ваучерів на навчання. З тих, хто пройшов навчання, 45% знайшли роботу за новою спеціальністю. Завдяки цифровізації ми плануємо вдвічі збільшити як кількість виданих ваучерів, так і кількість працевлаштованих осіб у 2025 році. Це забезпечить ще більше можливостей для громадян на ринку праці", — сказала Свириденко.
Таким чином уряд прибирає необхідність особисто відвідувати Центр зайнятості й заповнювати папери. Заявку можна буде подати онлайн через портал "Дія". Система автоматично перевірятиме дані та пропонуватиме варіанти навчальних програм. Громадянин зможе обрати навчальний заклад із запропонованого переліку та оплатити навчання за допомогою ваучера.
- У застосунку "Дія" зʼявився новий сервіс, який дасть змогу українським студентам отримати державні гранти на навчання. Ним можуть скористатися здобувачі освіти на контрактній основі.
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