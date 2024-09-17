"Величезний удар по добробуту українців", – Гончаренко про законопроєкт щодо збільшення податків
Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про збільшення податків означатиме зменшення доходів українців
Про це він сказав 17 вересня в кулуарах Ради, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"241 голос, з яких більше ніж 20 голосів – це ОПЗЖ. А що воно передбачає? Суттєве збільшення податків, можна сказати радикальне, з 1,5% військового збору до 5%, запровадження податків, збільшення податків для ФОПів... Фактично це буде означати зменшення доходів українців, це раз", - висловився Гончаренко.
По-друге, підвищення податків для ФОПів означатиме підвищення цін, а також закриття частини малих підприємств.
"І так уже цього року 100 тис. нових підприємців закрилися. Колосальна насправді цифра. Треба розуміти, що кожне мале підприємство - це не тільки сам підприємець, але і його родина або її, і це все буде величезний удар по добробуту українців", - додав нардеп.
При цьому він зазначив, що йому важко спрогнозувати, до чого це призведе з погляду надходжень до бюджету.
- Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.
- 17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.
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