Київське метро переплатило 160 млн грн за доставку з Польщі подарованих вагонів метро, - аудит
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" переплатило 160 млн грн за доставку подарованих європейськими партнерами 60 вагонів метро з Польщі. Реальна ринкова вартість такої послуги становить 30 млн грн
Про це повідомили в Держаудитслужбі за результатами аудиту.
У повідомленні стверджують: середньоринкова ціна транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вагона метро з Варшави до Києва - 0,5 млн грн. Водночас КП "Київський метрополітен" заплатило по 3,15 млн грн за кожен.
"За транспортування усіх 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, була здійснена повна оплата на загальну суму 189,34 млн грн. Тоді як – за результатами досліджень відкритих джерел інформації (зокрема вебсайтів низки операторів ринку перевезень) – розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн. Тобто зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 раза більше коштів, ніж вимагала ситуація", - йдеться в матеріалі.
У відомстві також підкреслюють, що протягом 2022-2023 років підприємство, яке доставило вагони до Києва, не надавало таких послуг і це - його єдиний досвід у такому напрямку.
"Утім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося – їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння", - додає служба.
- 24 вересня Європейський інвестиційний банк і делегація КМДА підписали кредитну угоду на 50 млн євро. За ці гроші придбають нові вагони метро для столичної підземки.
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