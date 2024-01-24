Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Якщо протести у Польщі будуть невмотивованими, то ми маємо діяти жорсткіше, - нардеп Княжицький
Ексклюзив

Якщо протести у Польщі будуть невмотивованими, то ми маємо діяти жорсткіше, - нардеп Княжицький

24 січня, 2024 середа
21:50
Економіка Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький висловив свою думку про протест фермерів у Польщі і його вплив на українську економіку

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

На запитання щодо того, чи страждає українська економіка від нинішнього протесту поляків, Княжицький відповів: "Дивіться, поки що ми не втрачаємо, бо фермери всередині своєї країни проводять акцію, вони не блокують доріг".

Як підкреслив нардеп, Україна має вести переговори з Польщею, аби вона була нашою союзницею в перемовинах з Європейським Союзом.

Читайте також: Коваль добре знає українську внутрішньополітичну ситуацію, - Княжицький 

"Їхній досвід і вміння нам потрібні. Через це нам треба домовлятися з польським урядом, який зараз добре налаштований загалом на Україну, хоча це коаліція й там є різні партії - треба це розуміти. Там є Селянська партія, яка займається міністерством сільського господарства та міністерством оборони. Тобто чи зацікавлені ми мати хороші стосунки з Польщею і з цими партіями? - Так, звичайно. Тому нам треба з ними говорити, перш ніж воювати, перш ніж щось блокувати, але якщо протести будуть невмотивованими як, наприклад, блокування доріг, яке просто становило загрозу для нашої безпеки - це не просто протести всередині країни, то в такому разі, очевидно, ми маємо діяти жорсткіше", - пояснив Княжицький.

Він додав, що необхідно дуже акуратно дивитись на те, що відбувається в Польщі, та вести переговори з їхньою владою, домовлятися й там, де є спільний економічний інтерес - шукати його, а, де є використання Росією способу заблокувати наші кордони - з цим треба нещадно воювати.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині-Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.

У середу, 24 січня, по всій території Польщі розпочалися загальнонаціональні протести фермерів проти безмитного ввезення агропродовольчої продукції з України.  

Теги:
Світ
Україна
Польща
зерно
експорт зерна
акції протестів
Читайте також:
23 січня, 2024 вiвторок
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко вважає, що Росія не здатна вести війну понад 2 роки
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
радбез ООН
23 січня, 2024 вiвторок
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
22:02
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ атакує Україну "шахедами", в Одесі спалахнула пожежа. Ситуація ввечері 24 січня
21:59
Страсбур, чемпіонат Франції, Едуард Соболь
Футболіста збірної України погнали з топ-чемпіонату
21:51
Прапор США
Комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України
21:45
"Говори. Порушуй тишу": у Катовіце відбулася акція на підтримку України після масованого ракетного удару РФ 23 січня
21:32
Ексклюзив
Іл-76 РФ
Генерал-майор Ягун проаналізував заяви щодо можливості перебування в російському Іл-76 українських полонених
21:14
Дмитро Пєсков
"Україна є для США найбільшим полігоном": добірка російських фейків за 24 січня
21:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Хто збив російський Іл-76, який перевозив ракети. Колонка Сергія Згурця
20:40
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2401
"Шторм-Z", "Шторм V" та новий танковий пункт: для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів, - офіцер Морозов
20:32
Ігор Терехов
"Ми не можемо залишити, як є": Терехов після останніх обстрілів Харкова ініціював перейменування вулиці Пушкінської
20:30
Анонс
Даяна Ястремська
Ястремська - Чжен: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Australian Open
20:07
Patrick Sanders
У разі війни з Росією британці мають бути готовими служити в армії, - Генштаб Великої Британії
20:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу
20:03
Сухопутні війська ЗСУ
Генштаб: РФ здійснила 43 спроби штурмів позицій Сил оборони та відновила атаки на Шахтарському напрямку
20:03
Ексклюзив
Авдіївка
Росіяни можуть скинути близько 500 КАБів на Авдіївку за місяць, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов про тактику атак РФ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 700-го дня війни: українка полетить у космос, Німеччина передасть нам військові гелікоптери
19:57
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
19:51
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Оборонна співпраця та збільшення допомоги до €8 млрд: Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Шольцом
19:50
Дональд Туск
У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск
19:41
Хорватія
За гроші Міноборони України хорватська фірма купила закинутий пороховий завод у Боснії, - hromadske
19:21
Шмигаль
Захист на всіх напрямках: Україна будує трирівневу лінію оборони, - Шмигаль
19:18
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
Осадчук: заява Зеленського про множинне громадянство є небезпечною
18:50
зеленський Шольц
Шольц закликав європейців значно розширити підтримку України
18:37
Метро "Деміївська" (Київ"
Стали відомі попередні причини деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
18:33
Ексклюзив
Іл-76
РФ може показати нібито тіла загиблих: в "Інформаційному спротиві" розповіли про найбільшу небезпеку з падінням літака Іл-76
18:07
фейк
"Українець закликав поляків вбивати росіян": РФ просуває фейкове відео
18:00
OPINION
Ростислав Павленко
Час "не втекти", а час — дати зробити тим, хто просто вміє
17:56
Боєць ДНР
Жителя Макіївки, який добровільно приєднався до "ДНР", засудили до 15 років тюрми за держзраду
17:54
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Полтавська "Ворскла" заявляє про вихід із Асоціації футболу Полтавщини
17:54
Огляд
Україна кордон
Кубань, Слобожанщина та Стародубщина: про що каже указ Зеленського щодо українських земель на території Росії
17:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
У ЄС зрозуміли, що в разі обрання Трампа, питання безпеки ляже на плечі союзу, - журналістка
17:31
Оновлено
КНДР ракета
Пуск ракет КНДР у бік Жовтого моря: міноборони Південної Кореї заявило про повалення режиму в Пхеньяні у випадку початку війни
17:31
Александер Чеферін
Президент УЄФА поділився переживанням через можливу участь збірної України на Євро-2024
17:19
Ексклюзив
Чому Україна не отримує бронетехніку від Європи: думка експерта Defence Express Каткова
17:10
Примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини: перелік населених пунктів розширили
17:07
навчання ЗСУ
Естонія приєдналася до британської програми з навчання українських військових
17:03
На фото: українське кіно
Майже 200 діячів кіно закликали перенаправити бюджет Держкіно на потреби Сил Оборони
16:58
Себастьян Фрей
"Шевченко мій хороший друг": ексфутболіст збірної Франції відмовився їхати на турнір в Москву
16:47
Вибори у Росії
РФ погрожує зменшити фінансування псевдовладі на ТОТ в разі низької явки людей на "виборах", - Спротив
16:45
Ексклюзив
Посилюють безпілотну аеророзвідку: Гуменюк розповіла, що після втрати А-50 у РФ ускладнена ситуація з виявленням цілей для ураження із ракетоносіїв
16:38
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
РФ атакувала Херсон та область: серед поранених – медики
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV