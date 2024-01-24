Якщо протести у Польщі будуть невмотивованими, то ми маємо діяти жорсткіше, - нардеп Княжицький
Народний депутат України Микола Княжицький висловив свою думку про протест фермерів у Польщі і його вплив на українську економіку
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
На запитання щодо того, чи страждає українська економіка від нинішнього протесту поляків, Княжицький відповів: "Дивіться, поки що ми не втрачаємо, бо фермери всередині своєї країни проводять акцію, вони не блокують доріг".
Як підкреслив нардеп, Україна має вести переговори з Польщею, аби вона була нашою союзницею в перемовинах з Європейським Союзом.
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"Їхній досвід і вміння нам потрібні. Через це нам треба домовлятися з польським урядом, який зараз добре налаштований загалом на Україну, хоча це коаліція й там є різні партії - треба це розуміти. Там є Селянська партія, яка займається міністерством сільського господарства та міністерством оборони. Тобто чи зацікавлені ми мати хороші стосунки з Польщею і з цими партіями? - Так, звичайно. Тому нам треба з ними говорити, перш ніж воювати, перш ніж щось блокувати, але якщо протести будуть невмотивованими як, наприклад, блокування доріг, яке просто становило загрозу для нашої безпеки - це не просто протести всередині країни, то в такому разі, очевидно, ми маємо діяти жорсткіше", - пояснив Княжицький.
Він додав, що необхідно дуже акуратно дивитись на те, що відбувається в Польщі, та вести переговори з їхньою владою, домовлятися й там, де є спільний економічний інтерес - шукати його, а, де є використання Росією способу заблокувати наші кордони - з цим треба нещадно воювати.
Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.
Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.
Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.
1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.
Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.
Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.
У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.
Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.
У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині-Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.
Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.
Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.
У середу, 24 січня, по всій території Польщі розпочалися загальнонаціональні протести фермерів проти безмитного ввезення агропродовольчої продукції з України.
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