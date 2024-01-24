Якщо протести у Польщі будуть невмотивованими, то ми маємо діяти жорсткіше, - нардеп Княжицький

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

На запитання щодо того, чи страждає українська економіка від нинішнього протесту поляків, Княжицький відповів: "Дивіться, поки що ми не втрачаємо, бо фермери всередині своєї країни проводять акцію, вони не блокують доріг".

Як підкреслив нардеп, Україна має вести переговори з Польщею, аби вона була нашою союзницею в перемовинах з Європейським Союзом.

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"Їхній досвід і вміння нам потрібні. Через це нам треба домовлятися з польським урядом, який зараз добре налаштований загалом на Україну, хоча це коаліція й там є різні партії - треба це розуміти. Там є Селянська партія, яка займається міністерством сільського господарства та міністерством оборони. Тобто чи зацікавлені ми мати хороші стосунки з Польщею і з цими партіями? - Так, звичайно. Тому нам треба з ними говорити, перш ніж воювати, перш ніж щось блокувати, але якщо протести будуть невмотивованими як, наприклад, блокування доріг, яке просто становило загрозу для нашої безпеки - це не просто протести всередині країни, то в такому разі, очевидно, ми маємо діяти жорсткіше", - пояснив Княжицький.

Він додав, що необхідно дуже акуратно дивитись на те, що відбувається в Польщі, та вести переговори з їхньою владою, домовлятися й там, де є спільний економічний інтерес - шукати його, а, де є використання Росією способу заблокувати наші кордони - з цим треба нещадно воювати.