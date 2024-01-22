Коваль добре знає українську внутрішньополітичну ситуацію, його робота тут буде успішною, - Княжицький

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Польща може бути лідером для того, щоб стимулювати перехід європейських інвестицій для відбудови України. Разом з тим, як ми розуміємо, польські підприємства зацікавлені в тому, щоб взяти участь у відбудові. Плюс Павла Коваля в тому, що він дуже добре знає українську внутрішньополітичну ситуацію, української економіку, він історик і видав багато книжок про Україну, тому, я думаю, що його робота тут буде успішною", - пояснює народний депутат України.

Як він заявив, призначення Коваля не є причиною недовіри, скоріше навпаки, щоб вибудувати набагато більшу довіру, ніж можуть собі дозволити інші країни.

"Тут співпраця з Польщею була б для нас дуже важливою, бо те, що Павло Коваль, який очолює комісію з міжнародних справ польського парламенту буде урядовому уповноваженому з цього питання - це дуже важливо, бо Коваль впливовий політик і має дуже хороший європейський бекграунд, тому що він очолював комісію Україна - Європейська Унія в Європарламенті. Коли був Майдан, коли були всі майдани, Ковель приїжджав сюди, брав в цьому участь або як заступник міністра закордонних справ, або як євродепутат, який відповідав за стосунки з Україною", - розповів Княжицький.

За словами Княжицького, зараз дуже важливо зупинити й перемогти ворога, бо війна триває: "Україна продовжує нищитися зараз, але це не означає, що не потрібно робити відбудови зараз - потрібно і вона відбувається. У Польщі вже зараз відбувається дуже багато виставок з відновлення України, всі найбільші міжнародні виставки відбуваються в Польщі, туди приїжджають компанії, вони представляють свої продукти, можливості. Інша справа, що Україна не дуже активно їх запрошує і пов'язано це частково з тим, що в нас коштів немає для цього".

Нардеп заявив, Україна має зробити все, щоб польські підприємці й фірми прийшли на наш ринок на прозорих умовах.

"Коли ми маємо поруч Фіцо й Орбана, ми повинні молитися на поляків, на польську владу і на уряд Туска за те, щоб все ж таки у нас був такий сильний союзник. Я абсолютно переконаний, що вони будуть відігравати одну з ключових ролей в Європейському Союзі разом з німцями й французами, але оскільки поляки ближче до нас, оскільки ця небезпека для них теж, як сказав сьогодні про це абсолютно слушно Туск, оскільки вони нас розуміють, то я думаю, що вони могли б набагато краще відстоювати наші інтереси перед іншими європейськими країнами. Особливо на фоні того, що ми дуже переживаємо, що буде в Сполучених Штатах, тому польський вектор для нас зараз є найважливішим", - підсумував Княжицький.