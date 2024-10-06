З 7 жовтня зміниться вартість послуг у Паспортному сервісі: подробиці
З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість сервісних послуг у Центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" на території України
Про це інформує Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
"З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП “Документ” на території України", - йдеться у повідомленні.
Вартість пакета "Стандарт" становитиме:
- Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;
- Обмін посвідчення водія - 950 грн;
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн.
- Проставлення апостиля - 650 грн.
Крім того, Європейський Союз змінює правила вʼїзду, відповідно до яких більше не буде штампів у паспорті. З 10 листопада на кордонах із ЄС запрацює IT-система EES, яка автоматично фіксуватиме дані про вʼїзд і виїзд іноземців у держави Шенгенської зони.
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