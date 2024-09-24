Без штампів у паспорті: Євросоюз змінює правила вʼїзду

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

Нові правила вʼїзду не скасовують безвіз для українців, а змінюють процедуру перевірки документів. З 10 листопада на кордонах із ЄС запрацює IT-система EES, яка автоматично фіксуватиме дані про вʼїзд і виїзд іноземців у держави Шенгенської зони.

EES одноразово зафіксує біометричні дані й зберігатиме їх протягом трьох років. Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування, а штампів у паспорті більше не ставитимуть.

Що зміниться?

На кордоні під час першого вʼїзду до країни ЄС братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Водночас повторно їх здавати не буде потреби, оскільки вони зберігатимуться три роки.

Потім при кожному перетині кордону потрібно сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

Наголошується: у разі відмови від біометрії, у вʼїзді до держави ЄС відмовлять.

В уряді пояснили, що такі зміни Євросоюз впроваджує з метою посилити безпеку завдяки біометричним документам, запобігти використанню підроблених паспортів, спростити перетин кордонів та протидіяти нелегальній міграції.

Фото: Кабінет міністрів України

Фото: Кабінет міністрів України

Фото: Кабінет міністрів України