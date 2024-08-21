З початку вторгнення РФ Україна отримала від Канади понад $5 млрд підтримки

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначають, що 21 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з міністром із міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном.

Марченко висловив подяку уряду Канади за спрямовану підтримку від початку повномасштабної війни. За його словами, Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування.

"Канада продовжує зберігати свою чітку позицію щодо фінансової, військової, гуманітарної допомоги, санкцій проти країни-агресора, а також у політичному рішенні G7 щодо використання знерухомлених суверенних активів РФ на користь України”, - зазначив український міністр.

Так, у 2022 році Україна отримала від Канади близько 1,9 млрд доларів, у 2023-му - понад 1,75 млрд доларів пільгових коштів, а поточного року до держбюджету було залучено ще понад 1,47 млрд доларів.

Канадська делегація висловила свою підтримку щодо спрямування Україні 50 млрд доларів, які будуть обслуговуватися та погашатись коштом майбутніх прибутків від заморожених російських активів. Сторони погодились, що Росія повинна нести відповідальність за скоєні злочини та завдані збитки Україні. Фінансування першочергових потреб, зокрема, військових, за рахунок активів РФ є одним із таких механізмів.

Сторони обговорили один з ефективних інструментів мобілізації внутрішніх ресурсів держави, випуск військових облігацій (ОВДП). З лютого 2022 року українці, зокрема, комерційні банки, юридичні та фізичні особи, придбали облігації на загальну суму близько 31 млрд доларів.

"Зі свого боку канадська сторона висловила готовність співпрацювати у реалізації ініціатив з підтримки фінансової стабільності та у процесі впровадження реформ", - зазначають у Мінекономіки.