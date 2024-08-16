Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронемашини на території РФ

Канада дозволила Україні використовувати надані танки та бронемашини на території РФ

Юлія Лаврук
16 серпня, 2024 п'ятниця
09:29
Війна з Росією Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики

Міністерство національної оборони Канади у четвер, 15 серпня, заявило, що Україна має дозвіл використовувати надану бронетехніку на території Росії

Зміст

Про це пише CBC News.

"Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", - заявила речниця міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

Вона також додала, що Канада не накладає "жодних географічних обмежень" на використання військового обладнання, яке країна передала на потреби української армії.

За інформацією видання, наразі невідомо, чи використовувалася канадська зброя на початку операції у Курській області РФ. 

Як пише CBC News, Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Як зазначив Сирський, загалом від початку операції в Курській області українська армія просунулася на 35 км, взяла під контроль 1150 кв. м та 82 населених пункти. 

Теги:
Україна
Росія
зброя
Канада
ЗСУ
Світ про Україну
Курськ
Читайте також:
Автор Андрій Нестеренко
12 серпня, 2024 понедiлок
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
Автор Віталій Бесараб
14 серпня, 2024 середа
Defense Express: атака на аеродром "Саваслейка" була дуже успішною
Твенте - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
13 серпня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.97
    Купівля 40.97
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.89
    Продаж 45.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 серпня
10:47
ДТП
На Одещині у ДТП із двома 16-річними хлопцями загинув чоловік
10:43
ЗРК NASAMS
Держдеп США схвалив продаж Німеччині до 600 ракет Patriot на $5 млрд
10:22
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Військові показали кадри перших годин операції в Курській області
10:16
Казахстан, Росія
У Казахстані заявили, що не будуть "сліпо слідувати усім санкціям" проти РФ
10:13
Фото, на яке потрапив список викраденого росіянами
Херсонський музей ідентифікував ще 3 картини, викрадені окупантами
10:07
ЗСУ
На фронті за минулу добу відбулося 144 боєзіткнення: Сили оборони відбили 41 атаку на Покровському напрямку
10:05
OPINION
Михайло Басараб
Невже у США таки згадали про славні часи Гувера і Маккарті
10:01
Колона техніки
США проти використання ATACMS по території РФ, але помітили перекидання російських сил на Курщину, - CNN
10:00
PR
Цукерки чорнослив з горіхом: чому варто обрати та де купити
09:13
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Командувач НАТО в Європі Каволі назвав реакцію РФ на Курську операцію "повільною і розсіяною"
09:08
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ била "Іскандерами" і дронами: скільки повітряних цілей сили ППО збили вночі 16 серпня
08:51
Кирило Буданов
Буданов назвав категорії полонених, яких повертатимуть із полону РФ у першу чергу
08:26
повітряна тривога
За час повномасштабного вторгнення у Києві пролунало понад 1200 сигналів повітряної тривоги, - КМВА
08:22
Литва прапор
В уряді Литви пропонують розірвати угоди з РФ і Білоруссю про митну співпрацю
08:04
OPINION
Віктор Пушкар
Серед "хороших русскіх" був навіть один президент України
07:52
БМП. вбиті росіяни
Армія РФ за добу втратила 1330 військових, 12 танків і 59 артсистем
07:46
обстріл, ППО
В окупованому Криму заявили про атаку БПЛА: російська ППО знищила морські дрони в Чорному морі
07:20
ЛГБТ
Попри обурення правозахисників: президент Болгарії підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" в освіті
07:04
Рештки мамонта
У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли рештки мамонта
06:50
Оновлено
Ту-22М3
У Росії 15 серпня розбився бомбардувальник Ту-22М3: один із пілотів загинув
06:32
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами". ППО працювала у Києві
06:28
Дональд Трамп
Трамп заявив, що "має право" нападати на Гарріс, оскільки не поважає її
06:15
зсу артилерія
Сили оборони контролюють селище Внєзапноє Курської області, - DeepState
05:45
Анонс
"Колос" - "Інгулець", УПЛ
УПЛ: розклад усіх матчів і трансляцій 3-го туру
04:12
Ярослава Магучіх, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
Магучіх задонатила 500 тис. грн патронатній службі "Янголи Азову"
03:23
Коул Палмер і Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик і компанія дізнались суперника "Челсі" в Лізі конференцій
02:08
на фото Верховна Рада України
Невідкладно: комітет Ради рекомендував прийняти закон про позбавлення держнагород за підтримку РФ
01:36
Василь Малюк, голова СБУ
"Надпріоритетне завдання": Малюк розповів про роботу над поверненням полонених і заручників із РФ
00:27
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
"Патріархат Москви глибоко отруєний": Епіфаній закликав Онуфрія до діалогу про єдність без попередніх умов
00:17
Кривбас
"Кривбас" програв "Вікторії Плзень" і вилетів з Ліги Європи
2024, четвер
15 серпня
23:58
на фото Володимир Зеленський
Зеленський вніс законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ
23:46
Еспресо лого
Телеканал “Еспресо” відновив мовлення в цифровому ефірі Т2 у Києві та області
23:22
Інтерсіті
Укрзалізниця додала рейси між Одесою та Києвом
22:55
ООН
ООН попросила РФ забезпечити доступ до Курщини, Білгородщини та Брянщини спостерігачам за дотриманням прав людини
22:43
мавпяча віспа
У Швеції виявили перший випадок мавпячої віспи
22:37
Камала Гарріс
Гарріс погодилася брати участь у двох раундах дебатів з Трампом
22:24
Ексклюзив
Білорусь військові навчання
Лукашенко розуміє, що в разі нападу на Україну від армії Білорусі не залишиться навіть згадки, - дипломат Огризко
22:21
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину: двоє загиблих, троє постраждалих
22:15
замах на Трампа
Секретна служба США планує використовувати на мітингах Трампа поза приміщеннями куленепробивне скло, - ABC
21:23
Курськ
На Курщині ЗСУ взяли в полон близько двох тисяч російських військових, - The Independent
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV