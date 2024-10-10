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Головна Економіка За три місяці РФ уразила майже 300 об’єктів портової інфраструктури України: в Кабміні назвали мету цих атак

За три місяці РФ уразила майже 300 об’єктів портової інфраструктури України: в Кабміні назвали мету цих атак

Юлія Юліна
10 жовтня, 2024 четвер
17:04
Економіка зерно, зернова угода

За останні три місяці російська окупаційна армія здійснила майже 60 атак на портову інфраструктуру України, пошкодивши та знищивши майже 300 об'єктів

Зміст

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

РФ атакує передусім порти, цивільні судна та зерносховища.

"Росія цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру українського півдня. Мета цих атак – зниження нашого експортного потенціалу. Йдеться про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна", - написав він.

Крім портової інфраструктури, пошкоджень зазнали 177 транспортних засобів та 22 цивільні судна. Постраждали 79 цивільних, серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.

Кулеба зазначив, що правоохоронці документують кожен такий воєнний злочин, аби притягнути Росію до відповідальності.

"Зі свого боку світ має відповідно реагувати на ці атаки, адже наслідки обстрілів відчутні не лише для України. У першу чергу це позначається на державах Глобального Півдня та Європи", - написав міністр.

"Понад 40 держав сьогодні отримують наше зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди", - додав він.

  • 12 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетою по цивільному судну з пшеницею, яке прямувало до Єгипту.
  • ЄС назвав цей інцидент безпрецедентною ескалацією та серйозним порушенням міжнародного права.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
окупанти
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