ЄС в ОБСЄ назвав безпрецедентною ескалацією російську атаку на судно з пшеницею в Чорному морі

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 18 вересня, передає Укрінформ.

"У зв'язку з подією, що сталася минулого тижня, ЄС та його держави-члени рішуче засуджують напад на цивільне судно, яке перевозило зерно в Чорному морі. Атака на транзитне комерційне судно є безпрецедентною ескалацією та ще одним серйозним порушенням Росією міжнародного права", - йдеться у заяві.

ЄС закликав Росію "поважати свободу судноплавства в Чорному морі та припинити загрожувати глобальній продовольчій безпеці й використовувати голод як зброю в регіоні ОБСЄ та за його межами".

Також ЄС засудив останні російські атаки на українські міста.

"Невибіркові атаки на цивільних осіб та цивільні об'єкти є воєнними злочинами згідно з міжнародним правом. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", - наголосили на засіданні.