ЄС в ОБСЄ назвав безпрецедентною ескалацією російську атаку на судно з пшеницею в Чорному морі
Атака на цивільне судно з пшеницею, яку Росія здійснила в Чорному морі 12 вересня, є безпрецедентною ескалацією та серйозним порушенням міжнародного права
Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 18 вересня, передає Укрінформ.
"У зв'язку з подією, що сталася минулого тижня, ЄС та його держави-члени рішуче засуджують напад на цивільне судно, яке перевозило зерно в Чорному морі. Атака на транзитне комерційне судно є безпрецедентною ескалацією та ще одним серйозним порушенням Росією міжнародного права", - йдеться у заяві.
ЄС закликав Росію "поважати свободу судноплавства в Чорному морі та припинити загрожувати глобальній продовольчій безпеці й використовувати голод як зброю в регіоні ОБСЄ та за його межами".
Також ЄС засудив останні російські атаки на українські міста.
"Невибіркові атаки на цивільних осіб та цивільні об'єкти є воєнними злочинами згідно з міжнародним правом. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", - наголосили на засіданні.
- 12 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетою по цивільному судну з пшеницею, яке прямувало до Єгипту.
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