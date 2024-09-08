"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я вважав і вважаю ще більше, що авантюра з будівництвом укріплень третього рівня захисту - це ось ці бетонні величезні, величиною з 2 футбольні поля, якісь углиблення забетоновані, саркофаги, куди начебто намагалися заховати ці підстанції. Вартість кожного з цих об’єктів від 15 до 20 млрд грн - це до 500 млн доларів. Їх почали сім будувати, жодного не завершили і не завершать, заморожено там до 20 млрд грн, і вони ніколи вже не завершать це будівництво. За це треба розстрілювати того, хто приймав щодо цього рішення. Це не тільки Кудрицький, одразу хочу сказати, хоча він міг цьому протистояти. Там своя компанію - Найєм, Кубраков та інші керівники, які на це пішли", - сказав він.

Нардеп наголосив, що в Україні також застосовували другий та перший рівні захисту, які могли б вберегти трансформатори, але не спрацювали.

"Є другий рівень - це невеличкі такі бетонні конструкції над трансформаторами, безпосередньо це більш-менш зроблено. Хоча неправильно зроблено, вони не захистили, на жаль, від касетних боєприпасів, коли металеві кульки порозліталися, а це було основне ураження. І от вони пошкодили максимально трансформатори та автоматику іншу. І на це пішло два тижні, через які ковбасило країну. Як це не дивно, від цих кульок максимально могли б захистити - перший простий рівень - це мішки з піском, навіть якби вони по п’ятикратній ціні їх купували, бо були і такі приклади. Але мішки, головне, щоб вони правильно були укладені, і металеві сітки, які б їх тримали, ці мішки з піском, вони би їх захистили і від цих уламків, і від цих кульок. І вони, на жаль, так само не захстили, бо їх дуже халтурно клали. Я це бачив сам, коли ми були на Харківській підстанції і на інших. По суті там гроші списали і зробили абсолютну халтуру", - розповів Кучеренко.