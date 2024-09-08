Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
Ексклюзив

"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів

Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
19:46
Економіка Енергетика

Народний депутат України Олексій Кучеренко розкритикував будівництво трирівневого захисту енергетичних об’єктів та розповів, чому не спрацювали інші рівні захисту

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Я вважав і вважаю ще більше, що авантюра з будівництвом укріплень третього рівня захисту - це ось ці бетонні величезні, величиною з 2 футбольні поля, якісь углиблення забетоновані, саркофаги, куди начебто намагалися заховати ці підстанції. Вартість кожного з цих об’єктів від 15 до 20 млрд грн - це до 500 млн доларів. Їх почали сім будувати, жодного не завершили і не завершать, заморожено там до 20 млрд грн, і вони ніколи вже не завершать це будівництво. За це треба розстрілювати того, хто приймав щодо цього рішення. Це не тільки Кудрицький, одразу хочу сказати, хоча він міг цьому протистояти. Там своя компанію - Найєм, Кубраков та інші керівники, які на це пішли", - сказав він. 

Нардеп наголосив, що в Україні також застосовували другий та перший рівні захисту, які могли б вберегти трансформатори, але не спрацювали. 

"Є другий рівень -  це невеличкі такі бетонні конструкції над трансформаторами, безпосередньо це більш-менш зроблено. Хоча неправильно зроблено, вони не захистили, на жаль, від касетних боєприпасів, коли металеві кульки порозліталися, а це було основне ураження. І от вони пошкодили максимально трансформатори та автоматику іншу. І на це пішло два тижні, через які ковбасило країну. Як це не дивно, від цих кульок максимально могли б захистити -  перший простий рівень - це мішки з піском, навіть якби вони по п’ятикратній ціні їх купували, бо були і такі приклади. Але мішки, головне, щоб вони правильно були укладені, і металеві сітки, які б їх тримали, ці мішки з піском, вони би їх захистили і від цих уламків, і від цих кульок. І вони, на жаль, так само не захстили, бо їх дуже халтурно клали. Я це бачив сам, коли ми були на Харківській підстанції і на інших. По суті там гроші списали і зробили абсолютну халтуру", - розповів Кучеренко.

  • 30 січня Мустафа Найєм розповів, що одним із найбільших проєктів Агентства відновлення у 2023 році став трирівневий захист енергооб'єктів. Ці роботи можуть бути завершені до кінця 2024 року.
Теги:
Відео
Суспільство
Україна
Мустафа Найєм
Війна з Росією
ракетний удар
Енергетика
Читайте також:
Назарій і Дмитро Яремчуки
Автор Дар'я Тарасова
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Не такий простий": брати Яремчуки розповіли, яким музикант був батьком
Кирило Буданов на "Радіо Хартія"
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2024 субота
Буданов сказав, коли економіка Росії відчує болючі наслідки війни
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
8 вересня
20:45
Оновлено
Росіяни застосували "Торнадо-С" для удару по харківському передмістю Дергачі: одна людина загинула, 12 поранені
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський назвав основні цілі України на цю осінь
20:19
Андрій Сибіга
"Агресія РФ виходить за межі України": голова МЗС Сибіга закликав партнерів збивати ворожі цілі над Україною
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Менше меншовартості
19:55
Аналітика
За лаштунками боїв за Покровськ: аналіз ситуації та сценарії розвитку. Пояснюємо
19:07
Олександр Масляков з Володимиром Путіним
Довірена особа Путіна і гастролер по окупованому Криму: помер лідер російського "КВК" Масляков
19:01
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 11-го дня Ігор
18:41
В Укренерго заявили, що у понеділок, 9 вересня, світло відключати не будуть
18:30
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Олег Рибачук: Якщо Україну залишать без вибору, ми можемо розпочати виробництво власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль
18:29
Український паверліфтер Антон Крюков здобув "срібло" в останньому фіналі Паралімпіади-2024
18:18
10-ті Дні української музики у Варшаві
У Варшаві вже вдесяте проходить фестиваль "Дні української музики"
18:11
Олаф Шольц
"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України
18:04
OPINION
Олександр Погребиський
Не сваритися, а співпрацювати
17:48
Болгарія
Міністр оборони Болгарії Запрянов закликав збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП
17:09
Оновлено
Вибух на АТП у Києві 8 вересня
У Києві стався вибух в АТП: будівля була не газифікованою
16:50
Оновлено
РФ зруйнувала готель у передмісті Слов'янська: загинули двоє зооволонтерів
16:04
OPINION
Сергій Фурса
Чи пов'язані вимкнення світла і звільнення Кудрицького
15:57
Оголошено переможців 81-го Венеційського кінофестивалю
15:49
Латвія
На сході Латвії впав російський безпілотник
15:29
вибух
У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона в кабіну маршрутки: поранено 6 людей
15:20
Ексклюзив
Іран
"Звичайного занепокоєння Заходу буде вже замало": політолог Магда про постачання ракет Ірану до Росії
15:09
Молодіжні активісти "Єдиної Росії" разом з окупантами примусово роздають пропагандистські книжки з історії на ТОТ України
15:05
Помер співавтор хіта My Heart Will Go On Вілл Дженнінгс
У віці 80 років помер співавтор хіта My Heart Will Go On Вілл Дженнінгс
14:55
Марина Мажула
Україна здобула золото й срібло з веслування на Паралімпіаді
14:28
Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо
Лідер опозиції Венесуели Гонсалес виїхав до Іспанії, де отримав політичний притулок
14:19
Ілон Маск
Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером до 2027 року, - Informa Connect Academy
14:07
OPINION
Радомир Мокрик
З "хорошого русского" неодмінно вилазить самозакоханий імперіаліст і русифікатор
14:01
Оновлено
Донецька область, стела
Війська РФ обстріляли Черкаське на Донеччині: загинули троє жінок, є постраждалі
13:57
Вибух
Росіяни серед дня обстріляли Сумський район: є постраждалі
13:43
Полонені російські військові сидять у камері української в'язниці
Російським полоненим заборонили телефонувати додому
13:15
Іран
"Гірше, ніж зараз, бути не може": іранський депутат зізнався, що країна надає Росії балістичні ракети в обмін на їжу
12:58
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня збільшилась до 58
12:29
Ентоні Блінкен
Блінкен здійснить візит до Великої Британії: говоритиме про Україну та Близький Схід
12:24
Володимир Зеленський
Зеленський призначив Верещук і Микиту заступниками керівника ОП, Литвина та Камишіна - радниками президента
12:00
OPINION
Олег Манчура
Шаг - це крок до скасування Росії в Україні
11:43
шахед
Росіяни вночі атакували Вилкове на Одещині: є руйнування
11:41
Кіберфахівці ГУР атакували низку російських підприємств, які виготовляють елементи зброї
11:38
Іран
Іран спростовує заяви про постачання Росії балістичних ракет
11:19
осінь
Тиждень в Україні розпочнеться комфортною погодою, - синоптикиня Наталка Діденко
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Під час нічної атаки на Україну російські дрони порушили повітряний простір Румунії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV