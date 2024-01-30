Захист енергооб'єктів від атак РФ: Найєм розповів, що вдалося зробити та скільки ще триватимуть роботи

Про це розповів голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

За його словами, у межах першого рівня (біг-беги та габіони) захищено 103 об’єкти у 21 області України.

Другий рівень – захист від дронів і "шахедів".

"22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року", - пообіцяв Наєм і зазначив, що станом на зараз готові 12 об’єктів.

Третій рівень – захист 22 підстанцій від ракет у 14 областях України.

"Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування", - сказав голова Агентства відновлення.