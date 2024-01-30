Захист енергооб'єктів від атак РФ: Найєм розповів, що вдалося зробити та скільки ще триватимуть роботи
Одним із найбільших проєктів Агентства відновлення у 2023 році став трирівневий захист енергооб'єктів. Ці роботи можуть бути завершені до кінця 2024 року
Про це розповів голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
За його словами, у межах першого рівня (біг-беги та габіони) захищено 103 об’єкти у 21 області України.
Другий рівень – захист від дронів і "шахедів".
"22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року", - пообіцяв Наєм і зазначив, що станом на зараз готові 12 об’єктів.
Третій рівень – захист 22 підстанцій від ракет у 14 областях України.
"Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування", - сказав голова Агентства відновлення.
- 13 серпня 2023 року очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.
- 18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.
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