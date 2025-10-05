Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС", голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона прокоментувала саміт лідерів країн ЄС в Копенгагені.

"Мені видається, що якихось проривних історій, ані в безпековому, ані в євроінтеграційному треку ми не отримали, тому що саміт не став там, скажімо, точкою, де б був би затверджений 19-й пакет санкцій. Саміт не став точкою, в якому була б погоджена схема використання тіла російських активів в Європі, як гарантії під надання зараз позик України і прив'язаних до репарацій, які мала би сплатити Російська Федерація після завершення цієї війни", - заявила нардепка.

Климпуш-Цинцадзе також зауважила момент щодо військової підтримки.

"Стосовно якихось нових оголошень про системи ППО, окрім того, що я чула від міністра оборони Німеччини щодо двох Patriot до кінця року, якихось таких гучних оголошень системних, мені видається, не було. І це не означає, що немає додаткових нових пакетів оборонних, які нам надходять від окремих країн. Це не означає, що не ведеться зараз оця робота над тим, як розблокувати Європейський фонд миру, який продовжує блокувати Угорщина, що нові програми не починають дійсно наповнюватися конкретним змістом через який ми можемо бути долучені і отримувати додаткову зброю. Разом з тим мені, на мою думку, певна нагальність підтримки України і забезпечення України, вона на сьогодні, не відповідає реальній ситуації тут в нас", - підсумувала вона.