Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"
У рамках програми "Захист України" навчальні заклади масово закуповують макети стрілецької зброї (ММГ). Експерти звертають увагу на суттєве зростання їхньої вартості та можливі корупційні ризики
Про це пише "Дзеркало тижня".
За словами учасників ринку, перед запуском програми не було перевірено наявність необхідної кількості макетів. У результаті постачальникам довелося шукати їх у стислі терміни, що спричинило дефіцит і значне підвищення цін.
Макети виготовляють зі списаної зброї, яка проходить процедуру деактивації. Попри це, їхня ціна на державних тендерах зросла до 100–115 тис. грн за одиницю, а подекуди — понад 2000 доларів. Для порівняння, у 2020 році вартість одного ММГ АК-74 на тендері становила 17 тис. грн, а поза конкурсами — близько 10 тис. грн.
Приклади закупівель свідчать про масштабні витрати: зокрема, Івано-Франківська ОДА у травні придбала 150 макетів на суму 11,5 млн грн. Експерти вказують, що за ці кошти можна було б придбати кілька сотень дронів FPV, які мають практичне застосування на полі бою.
Критики програми також звертають увагу, що макети не придатні для практичної стрілецької підготовки, а сам перелік обладнання у військово-патріотичних класах часто включає застарілі або малоефективні засоби. Це, на їхню думку, знижує реальну цінність навчання та перетворює його на формальність.
Таким чином, нинішня система закупівель у межах програми "Захист України" поєднує бюрократичні складнощі, завищені ціни та відсутність ефективності з точки зору сучасних військових потреб.
- У суботу, 16 серпня, у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України викрила схему самовільного залишення частини та дезертирства мобілізованих за хабарі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе