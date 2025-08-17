Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"

Про це пише "Дзеркало тижня".

За словами учасників ринку, перед запуском програми не було перевірено наявність необхідної кількості макетів. У результаті постачальникам довелося шукати їх у стислі терміни, що спричинило дефіцит і значне підвищення цін.

Макети виготовляють зі списаної зброї, яка проходить процедуру деактивації. Попри це, їхня ціна на державних тендерах зросла до 100–115 тис. грн за одиницю, а подекуди — понад 2000 доларів. Для порівняння, у 2020 році вартість одного ММГ АК-74 на тендері становила 17 тис. грн, а поза конкурсами — близько 10 тис. грн.

Приклади закупівель свідчать про масштабні витрати: зокрема, Івано-Франківська ОДА у травні придбала 150 макетів на суму 11,5 млн грн. Експерти вказують, що за ці кошти можна було б придбати кілька сотень дронів FPV, які мають практичне застосування на полі бою.

Критики програми також звертають увагу, що макети не придатні для практичної стрілецької підготовки, а сам перелік обладнання у військово-патріотичних класах часто включає застарілі або малоефективні засоби. Це, на їхню думку, знижує реальну цінність навчання та перетворює його на формальність.

Таким чином, нинішня система закупівель у межах програми "Захист України" поєднує бюрократичні складнощі, завищені ціни та відсутність ефективності з точки зору сучасних військових потреб.