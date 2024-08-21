Запорізький абразивний комбінат приєднується до програми "Національний кешбек"

Ця ініціатива, затверджена Кабінетом Міністрів України, спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання внутрішнього попиту.

Програма дозволяє українцям отримати компенсацію в розмірі 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва, яку можна буде використати на оплату різних послуг, таких як медичні та комунальні, або скерувати на підтримку Збройних Сил України чи придбати військові облігації. Максимальний кешбек становить 3 000 грн на місяць.

"Для нас важливо не тільки забезпечувати ринок якісною продукцією, але й підтримувати національні ініціативи, які сприяють економічному зростанню країни. Участь у програмі "Національний кешбек" – це наш спосіб допомогти клієнтам отримати більше цінності від співпраці з нами та водночас стимулювати розвиток українського виробництва. Ми раді бути частиною цієї важливої програми, яка об'єднує бізнес та суспільство заради спільного добробуту", - розповів голова правління Запорізького абразивного комбінату Ігор Бурак.

Для участі в програмі необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку та підключити послугу "Національний кешбек" у мобільному застосунку Дія.

Запорізький абразивний комбінат пишається можливістю підтримати своїх клієнтів у рамках цієї важливої ініціативи.

ПрАТ Запорізький абразивний комбінат – єдиний виробник шліфувальних матеріалів в Україні та один з найбільших виробників абразивів у Східній Європі. Заснована в 1939 році, компанія є надійним постачальником високоякісних абразивних виробів для клієнтів у всьому світі.

Асортимент продукції включає карбід кремнію чорний, карбід кремнію металургійний, електрокорунд нормальний, нітрид бору, карбід бору, а також абразивний інструмент: обдирні, шліфувальні та відрізні круги різних типів і розмірів. Продукцію виробляють з використанням новітніх технологій і вона проходить суворий контроль якості, підтверджений сертифікатом ISO 9001. Клієнтська база охоплює автомобільну, аерокосмічну, будівельну, металургійну, металообробну, оборонну та інші галузі. Продукції довіряють понад 170 компаній, і вона експортується в більш ніж 10 країн, включаючи Німеччину, Туреччину, Грузію, Литву, Польщу, Італію, Чехію, Словенію, Швейцарію, США, Іспанію та Францію.