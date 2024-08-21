Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Запорізький абразивний комбінат приєднується до програми "Національний кешбек"
Пресреліз

Запорізький абразивний комбінат приєднується до програми "Національний кешбек"

21 серпня, 2024 середа
11:34
Економіка Запорізький абразивний комбінат

Приватне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат" (ЗАК) з 2 вересня 2024 року надає своїм клієнтам можливість отримати кешбек у розмірі 10% на всі інструменти власного виробництва, скориставшись урядовою програмою "Національний кешбек". 

Зміст

Ця ініціатива, затверджена Кабінетом Міністрів України, спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання внутрішнього попиту.

Програма дозволяє українцям отримати компенсацію в розмірі 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва, яку можна буде використати на оплату різних послуг, таких як медичні та комунальні, або скерувати на підтримку Збройних Сил України чи придбати військові облігації. Максимальний кешбек становить 3 000 грн на місяць.

"Для нас важливо не тільки забезпечувати ринок якісною продукцією, але й підтримувати національні ініціативи, які сприяють економічному зростанню країни. Участь у програмі "Національний кешбек" – це наш спосіб допомогти клієнтам отримати більше цінності від співпраці з нами та водночас стимулювати розвиток українського виробництва. Ми раді бути частиною цієї важливої програми, яка об'єднує бізнес та суспільство заради спільного добробуту", - розповів голова правління Запорізького абразивного комбінату Ігор Бурак.

Для участі в програмі необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку та підключити послугу "Національний кешбек" у мобільному застосунку Дія.

Запорізький абразивний комбінат пишається можливістю підтримати своїх клієнтів у рамках цієї важливої ініціативи.

ПрАТ Запорізький абразивний комбінат – єдиний виробник шліфувальних матеріалів в Україні та один з найбільших виробників абразивів у Східній Європі. Заснована в 1939 році, компанія є надійним постачальником високоякісних абразивних виробів для клієнтів у всьому світі. 

Асортимент продукції включає карбід кремнію чорний, карбід кремнію металургійний, електрокорунд нормальний, нітрид бору, карбід бору, а також абразивний інструмент: обдирні, шліфувальні та відрізні круги різних типів і розмірів. Продукцію виробляють з використанням новітніх технологій і вона проходить суворий контроль якості, підтверджений сертифікатом ISO 9001. Клієнтська база охоплює автомобільну, аерокосмічну, будівельну, металургійну, металообробну, оборонну та інші галузі. Продукції довіряють понад 170 компаній, і вона експортується в більш ніж 10 країн, включаючи Німеччину, Туреччину, Грузію, Литву, Польщу, Італію, Чехію, Словенію, Швейцарію, США, Іспанію та Францію.

Теги:
Запоріжжя
Читайте також:
путін пригожин
Автор Віталій Бесараб
18 серпня, 2024 неділя
"Привид Пригожина ходить за ним": генерал армії України Маломуж пояснив, чого Путін боїться найбільше
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
Знищений КАБом приватний будинок у Білопіллі (18 серпня 2024 року, Сумщина)
Автор Ірена Моляр
19 серпня, 2024 понедiлок
Росіяни зараз на прикордонні роблять пекло, - заступник голови Сумської райради
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
11:46
Ален Делон
Сім'я Алена Делона не виконала бажання актора вбити його собаку, щоб поховати їх разом
11:45
В Одесі судитимуть посадовця ТЦК за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах
11:42
ппо
Сили ППО вночі знищили російську ракету і 50 "шахедів", якими окупанти атакували Україну
11:41
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
11:32
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
З початку вторгнення РФ Україна отримала від Канади понад $5 млрд підтримки
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Чи може блискуча Курська операція стати стратегічним провалом, та як заборона російської церкви допоможе Україні. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
11:16
Ріккардо Скамарчіо у фільмі "Модільяні"
Голлівудська зірка Джонні Депп зрежисував байопік про Модільяні
11:15
гривні
В Україні побільшало боржників по аліментах, - дані Опендатабот
11:12
Євросоюз
ЄС у листопаді запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони
11:11
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ від вечора 20 серпня атакує Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
10:40
Ексклюзив
світ Росія Москва пожежа
Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду, - Згурець
10:30
Пентагон
Розвідка Пентагону вважає, що війна Росії проти України рухається в глухий кут
10:22
Росіяни атакували три райони Донеччини 20 серпня: загинула людина, четверо поранені
10:17
Передавали ФСБ координати заводів БПЛА для майбутніх атак: шістьох мешканців Дніпропетровщини підозрюють у держзраді
10:08
OPINION
Андрій Яніцький
Чи треба податки підвищувати?
10:01
Ексклюзив
Карта Харківщина 08.08.24
Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
10:00
Пресреліз
обкладинка фільму еняжицького про заборону РПЦ
РПЦ поза законом: вийшов фільм про те, як парламент йшов до цього рішення
09:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:56
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до "повного розгрому ворога"
09:49
москва, кремль
Кремль намагається підготувати росіян до "нової нормальності" щодо боїв на Курщині, - "Медуза"
09:41
На фото: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком
09:34
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала близько $500 млн за місяць, - Reuters
09:30
Партнерський матеріал
Яку відповідальність передбачено за підпали автівок військових: пояснення адвоката
09:28
Оновлено
Пожежа у Києві
Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери в Києві
09:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 7-14 серпня
На Сватівському напрямку тривають активні бойові дії, - голова Сєверодонецької РВА
09:01
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Сили оборони вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області РФ
08:55
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу сталося 166 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку
08:37
Ексклюзив
ЗСУ
Кореспондент Еспресо показав першу лінію оборони росіян у Курській області
08:23
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді
Візит Моді до України: прем'єр Індії заявив, що поділиться з Києвом перспективами закінчення війни з РФ
08:21
новини Львівщини
Увечері 20 серпня РФ повторно атакувала Малокатеринівку на Запоріжжі: під завалами загинув чоловік, є постраждала
08:01
OPINION
Віктор Бобиренко
Гуманітарний коридор імені Верещук
07:35
Анонс
Андрій Ярмоленко, Динамо
"Динамо" - "Зальцбург": де та коли дивитись перший матч плей-офф Ліги чемпіонів
07:35
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 60 артсистем і 1210 військових армії РФ
07:31
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ уночі завдав ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані
07:25
BMW відкликала понад 720 тис. авто у США через ризик короткого замикання
07:10
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ перекинула сили з Часового Яру до Курщини, - ISW
06:56
Камала Гарріс
Камала Гарріс символічно прийняла висунення її кандидаткою у президенти від Демократичної партії 
06:47
Путін
"Оглянув війська, що воюватимуть проти України": Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні
06:26
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
Очільник МВС Клименко розповів, як працює військова комендатура на Курщині
06:16
Війна з Росією, ЗСУ, військові
РФ просунулася біля п'ятьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV