Завдання – запустити американсько-український інвестиційний фонд за 18 місяців: Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 5 серпня провела телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо, зокрема, запуску американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
Про це Свириденко повідомила у facebook.
"Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. З паном Бессентом моя команда активно працює не перший місяць, однак сьогодні перша розмова на посаді прем'єр-міністра і, відповідно, ширше коло питань. Говорили про продовження і посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах", – зауважила очільниця уряду.
Також Свириденко й Бессент порушили питання потенційної оборонної угоди щодо виробництва і продажу українських дронів та запуску американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
"Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців", – уточнила премʼєрка.
Водночас вона обговорила з американським міністром посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
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