Про це Свириденко повідомила у facebook.

"Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. З паном Бессентом моя команда активно працює не перший місяць, однак сьогодні перша розмова на посаді прем'єр-міністра і, відповідно, ширше коло питань. Говорили про продовження і посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах", – зауважила очільниця уряду.

Також Свириденко й Бессент порушили питання потенційної оборонної угоди щодо виробництва і продажу українських дронів та запуску американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

"Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців", – уточнила премʼєрка.

Водночас вона обговорила з американським міністром посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.