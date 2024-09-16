Завдяки реформам можна отримати від 600 до 1000 млрд грн додаткових надходжень у бюджет, - Длігач

Про це розповів доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач в етері телеканалу "Еспресо".

"Прямо зараз держава має закласти основу для прискорення економічного зростання у 2025 році, а не вповільнення, як прогнозовано в новому бюджеті. Це можливо за рахунок радикальної податкової реформи та глибинної реформи митної системи. Там потенціал зростання надходжень до державного бюджету становить 200 млрд грн. Разом з додатковими податковими надходженнями через перезавантаження податкової служби, ми матимемо близько 300-350 млрд грн. Система бронювання критичного персоналу, яку багато хто критикує, насправді може принести близько 200 млрд грн на рік. Таким чином, за рахунок реформ ми можемо отримати від 600 до 1000 млрд грн додаткових надходжень. Від просто збільшення податкових ставок ми отримаємо максимум 250-300 млрд грн. Відповідь очевидна: потрібно проводити системні реформи, які детінізують економіку, покращують бізнес-клімат, залучають більше прямих іноземних інвестицій і дають можливість державі отримати більше надходжень до бюджету", - заявив він.

Те, що Кабінет Міністрів України не прогнозував тривалість війни у проєкті бюджету на 2025 рік, було відомо ще минулого року, коли обговорювався бюджет, - сказав Длігач.

"Насправді несподіванкою стала неспроможність Сполучених Штатів Америки вчасно надати Україні допомогу, як це було обіцяно. Це призвело до дефіцитів і збільшення потреби в коштах. Хоча на кінець року це мало б збалансуватися, але допомога надходить не в повному обсязі - і військова, і фінансова. Це призводить до збільшення дефіцитів, які нереально компенсувати податками. Навіть в оптимістичному сценарії податки можуть покрити лише чверть зростаючого дефіциту бюджету. Але навіть такі заходи призведуть до скорочення надходжень до державного бюджету в наступні роки, скорочуватимуться інвестиції та доходи бізнесу, відповідно зменшуватимуться податки", - розповів голова Advanter Group.