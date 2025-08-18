Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка Збільшення справедливості у виплатах, підтримка українських зброярів та переговори про вступ до ЄС: Свириденко представила План дій уряду
Ексклюзив

Збільшення справедливості у виплатах, підтримка українських зброярів та переговори про вступ до ЄС: Свириденко представила План дій уряду

Дар'я Тарасова
18 серпня, 2025 понедiлок
13:53
Економіка Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду

Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, ключовими напрямками роботи уряду стануть безпека, гідність людини, економіка і відбудова

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка була присутня на представленні Плану дій уряду.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в понеділок, 18 серпня, презентувала План дій уряду. Це комплексна програма з конкретними заходами та цілями.

Як наголосила Свириденко, ключовими напрямками роботи уряду стануть безпека, гідність людини, економіка і відбудова. Щонайменше 50% коштів, що виділятимуться з бюджету на безпеку, мають бути направлені на українське виробництво.

"Нам потрібно масштабувати данську модель. Ми сподіваємось і плануємо, що проєкти з Rheinmetall і BAE Systems будуть запущені до середини 2026 року. Нам потрібно, щоб підтримка наших зброярів була системною. Для цього є грантові програми", - сказала премʼєрка.

Як вона уточнила, уже запущена грантова програма на підтримку виробництва вибухівки.

"Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління. І до кінця 2026 року корпусна структура має запрацювати повноцінно. Нам потрібно оновити контракти з військовослужбовцями з кращими умовами та з додатковою мотивацією", - зазначила вона.

Свириденко також повідомила, що уряд працює у питання євроінтеграції.

"Ми рухаємося до членства в ЄС через реформи, через відкриття ринків і інтеграцію в європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства правилам ЄС. І ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами", - запевнила премʼєр-міністерка.

У перший тиждень уряду запустили конкурс на митницю.

"У планах нашого Міністерства фінансів — новий митний кодекс. До кінця року ми розпочнемо цей процес у законодавчому полі", - наголосила вона.

Також Свириденко повідомила, що запускають нові цифрові сервіси: єНотаріат, єСуд і ЦНАП 2.0 та впровадження дорожніх карт з ЄС.

"Наша мета як уряду, як влади — це підвищення добробуту українців. Нам потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, щоб підвищити базову пенсію і збільшити справедливість у виплатах", - сказала вона.

За словами Свириденко, 180 тис. сімей мають отримати підвищену допомогу при народженні дитини. Програма єЯсла та єСадок охопить 100 тис. родин з дітьми до 3-х років по всій країні.

"Бізнес потребує людей. Нам потрібно знайти баланс, де люди будуть працювати і воювати. Дуже багато жінок, молодих сімей кажуть про недостатню кількість ясел, про недостатню кількість закладів дошкільної освіти, яка б дала можливість жінкам активно повертатися до роботи. Такі програми дають таку можливість і перспективу", - пояснила вона.

Голова уряду додала, що наразі потрібно спрямовувати кошти і реалізовувати ініціативи в рамках підтримки тих, хто перебуває на прифронтових територіях, залишається, працює, сплачує податки. Саме тому там є підвищений рівень відсотка бронювання, підтримка аграріїв. У коефіцієнті оплати праці вчителів має бути враховано, що умови праці на прифронтових територіях інші.

У вересні внесуть у парламент законопроєкт про кодекс законів про захисників та захисниць незалежності та державності України. Він сформує правову основу для підтримки ветеранів.

"3 тис. фахівців супроводу зʼявляються в громадах у рамках реалізації ветеранської політики. Понад 1580 ветеранів з інвалідністю отримають сертифікат на купівлю житла", - поділилась Свириденко.

Вона також повідомила, що задача уряду — знайти 37,4 млрд грн макрофінансової допомоги на наступні 2 роки. У кінці серпня очікують на місію МВФ.

"Я дійсно вважаю, що боротьба з тіньовою економікою — це задача, яка стоїть не тільки перед урядом, а й перед іншими органами. І це те джерело, яке може нам дати додаткові надходження, які так необхідні нашій державі для реалізації всіх інших політик", - наголосила очільниця уряду.

До кінця 2026 року завершать підготовку до запуску європейських фондів відбудови за участі європейського капіталу. Планують виділити 55 млрд грн на фінансування бізнесів у межах "Зроблено в Україні" до 2026 року.

"Було оголошено мораторій на перевірки правоохоронних органів. Нам потрібно ще більше дерегуляції", - відзначила вона.

Готують закон, щоб скасувати "застарілі або надмірні регуляції", щоб дати можливість бізнесу працювати вільно і спокійно.

"Ми підвищимо зарплати медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тис. грн", - запевнила Свириденко.

За її словами, у медиків на прифронтових територіях буде можливість отримати службове житло.

Планують запровадити профілактичний чекап, що дасть можливість правильного планування і системної роботи. Кожна людина раз на рік віком до 40 років зможе позапланово пройти обстеження.

Планується створення фонду відновлення та комплексного плану відновлення України. Хочуть відновити 500 будинків за програмою "ВідновиДім" фонду енергоефективності. Для повернення українців планується запуск множинного громадянства.

Щодо підготовки до зими 2025/2026, Свириденко зазначила, що в планах уряду — захист енергообʼєктів від атак, накопичення запасів газу і розвиток генерації.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Юлія Свириденко
оборона та безпека
