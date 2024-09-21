Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Президент підписав #11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", - зазначив він.

За його словами, це новий рекорд по видаткам для України - 3,73 трлн гривень, що у 2,3 рази більше, ніж бюджет до початку повномасштабної війни.

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Картка законопроєкту #11417 на сайті Верховної Ради свідчить, що президент підписав закон 20 вересня.