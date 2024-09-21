Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Президент підписав #11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", - зазначив він.
За його словами, це новий рекорд по видаткам для України - 3,73 трлн гривень, що у 2,3 рази більше, ніж бюджет до початку повномасштабної війни.
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Картка законопроєкту #11417 на сайті Верховної Ради свідчить, що президент підписав закон 20 вересня.
- Верховна Рада в середу, 18 вересня, підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн.
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