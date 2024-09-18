Рада в цілому ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Верховна Рада в середу, 18 вересня, підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 298 депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №11417 пропонує скоригувати видаткову частину загального фонду держбюджету на 434,6 млрд грн, зокрема: збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд грн (з них для сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.
Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд грн та фінансування загального фонду держбюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.
- Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, підтримала у першому читанні "історичний законопроєкт" #11416-д про підвищення податків.
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