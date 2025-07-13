Зеленський: потрібен аудит кожної домовленості з партнерами - що реально виконується
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україні потрібен аудит кожної домовленості з партнерами – що реально виконується
Про це він сказав у вечірньому звернені.
Так, за словами президента, 13 липня він провів нараду з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Вони обговорили стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади: "Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується".
Зеленський додав, що також треба відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – шляхом дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку.
Головне, за словами президента, більше українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах.
Крім цього, завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження.
"Є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі. Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України", - наголосив Зеленський.
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