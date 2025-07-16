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Ексклюзив

Знищення енергетики РФ швидко наблизить перемогу України на стратегічному рівні, - генерал Кривонос

Євген Козярін
16 липня, 2025 середа
22:52
Економіка Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

Через удари Сил оборони по нафтопереробних заводах на початку року у РФ недорахувались 25% наповнення бюджету через продаж нафти й газу

Зміст

Про в ефірі Еспресо заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

"Проблема полягає в тому, що Європа розповідає про стурбованість та можливість безпосередньо наступу росіян, але між тим сама Європа виростила монстра про якого вона зараз говорить. Якщо подивитися, скільки за 2022-2025 роки Європа закупила нафти, газу та інших корисних копалин в Росії напряму і через другі, треті країни, ви зрозумієте, що допомога Україні на десятки мільйонів, а закупівлі на сотні мільйонів - то ось і різниця", - сказав він.

На думку генерала, Європа сама виростила цього монстра і зрозуміла, що цей монстр може їх зжерти. 

"Європа готується, але в них слабка надія, що нападу РФ не станеться. Європа зрозуміла, що у них на даному етапі складно з силами і засобами, з людьми. Абсолютно з інформаційного простору зникли розповіді про європейський об'єднаний контингент на території України від 25 тис. до 40 тис. Вони навіть цього не набирають", - сказав Кривонос.

Він вважає, що на даному етапі, НАТО зрозуміло, що воно не готове до рівня і складності тієї війни, яка йде на російсько-українському фронті. 

"Тому вони намагаються затягнути час і жертвуючи Україною будуть рятувати свої інтереси. Тоді наше завдання - розставити всі крапки над "і" і у більш жорсткій формі вимагати. По-перше, потужного ембарго на закупівлю будь-яких російських товарів навіть через треті країни. Також підняття рівня забезпеченості ЗСУ коштом країн НАТО", - додав військовий.

Він наголосив, що найкращий силовий спосіб зупинити Росію - це обвалити цінову політику на нафту. 

"Це реально серйозний удар. Чому нафта важлива для Росії - починаючи від жнив і закінчуючи оранням на осінь і посівом озимих, що може бути зірвано і тоді буде голод. Безпосередньо проблема номер 1 для росіян - це те, що вони втративши недостатньо слабу кількість НПЗ через наші удари на початку року недорахувались 25% наповнення бюджету через продаж нафти й газу. Це серйозний показник. Потім США і НАТО почали ридати, що не треба цього робити, бо вони почали втрачати. Бо вони п'ють і жеруть ці нафту й газ. Ми правильним шляхом йшли, треба було продовжувати і нарощувати зусилля - палити, палити і палити. Завдання номер один - знищити енергетику РФ, тоді це дасть результат і достатньо швидко наблизить нашу перемогу на стратегічному рівні", - підсумував Кривонос.

Теги:
Росія
газ
Європа
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Військові новини
нафтобаза
санкції ЄС проти Росії
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