Зростання світових цін на продовольство у вересні було найшвидшим за 18 місяців - FAO

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Згідно з повідомленням, індекс досяг 124,4 пункту, що на 3% більше, ніж у серпні, та на 2,1% більше, ніж у вересні минулого року.

Зростання зафіксовано у всіх категоріях товарів. Найбільше зросли ціни на цукор (+10,4%), що пов'язано з погіршенням прогнозів врожаю в Бразилії та побоюваннями щодо обмежень на використання цукрової тростини для виробництва етанолу в Індії.

Індекс цін на зернові FAO збільшився на 3,0% протягом місяця завдяки зростанню експортних цін на пшеницю та кукурудзу.

Підвищення цін на пшеницю пов'язане із надмірною вологістю в Канаді та ЄС, хоча це частково компенсувалося пропозиціями з Чорноморського регіону.

Світові ціни на кукурудзу також підвищилися під впливом низького рівня води на ключових транспортних маршрутах вздовж річки Мадейра в Бразилії та річки Міссісіпі в Сполучених Штатах Америки.

Індекс цін на весь рис, навпаки, знизився на 0,7%.

Індекс цін на рослинну олію зріс на 4,6%, внаслідок зниження очікуваного виробництва пальмової олії в Південно-Східній Азії та менших, ніж очікувалося, обсягів переробки соєвих бобів у США. Підвищення цін також зафіксовано на соняшникову та ріпакову олію.

Зростання індексу цін на молочні продукти у вересні склало 3,8%, а індекс цін на м'ясо - на 0,4%.