У Мінагрополітики проаналізували вплив посухи на врожай і ціни на продукти

Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

"По більшості овочевих культур, ягід і фруктів Україна має власне забезпечення. Високих цін, як у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей, не буде. Але й надто низьких цін не варто очікувати. Попит на продукцію знизився, і ринок адаптувався до нових умов. Будуть міжсезонні коливання, традиційно навесні ціни зростуть через зберігання овочів і фруктів у сховищах. Головний фактор, що впливатиме на ціни, в тому числі й на молокопродукти, – доступність електроенергії", – сказав він.

За його словами, через спеку зменшилося виробництво молока й відповідно зросли ціни на молочні продукти. Натомість суттєвих коливань у виробництві м'яса птиці, свинини та яєць немає.

Перший заступник міністра повідомив, що кліматичні зміни цьогоріч частково вплинули на врожай зернових та олійних, який буде меншим близько на 12%.

Водночас відомство очікує на гарний урожай цукрових буряків. Виробництво цукру складе 1,6 млн тонн при внутрішньому споживанні 900 тис. тонн, тобто цукру вистачить і для внутрішнього споживання, й для експорту.

Врожай гречки буде меншим, але з урахуванням торішніх запасів крупи буде більшим, ніж достатньо, резюмував чиновник.