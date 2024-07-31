Прогноз цьогорічного врожаю зернових та олійних знизили до 71,8 млн тонн: причини
Українська зернова асоціація оновила оцінку прогнозованого врожаю в цьому році й понизила її на 2,8 млн тонн - до 71,8 млн тонн зернових та олійних
Про це йдеться на сайті УЗА.
Зазначено, що такий прогноз зумовлений спекотною та посушливою погодою у липні.
"Врожай пшениці в 2024 році УЗА оцінює на рівні 19,8 млн т (в 2023 – 22 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн т з урахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали майже 1 млн т", - йдеться в матеріалі.
Врожай ячменю у 2024 році Асоціація оцінює у 4,95 млн тонн, коли потенційний експорт в 2024/2025 МР - 2 млн тонн.
Також погіршується прогноз щодо врожаю кукурудзи через посушливий період у регіонах.
"УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 23,4 млн т, що на 2,1 млн т нижче попередньої оцінки і на 6,2 млн т менше, аніж врожай минулого року, який склав 29,6 млн т. При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 млн т (минулого сезону експорт склав 29,3 млн т, в тому числі за рахунок перехідних запасів кукурудзи)", - наголошують у повідомленні.
Врожай соняшнику у 2024 році очікують на рівні 12,8 млн тонн: це на 0,9 млн тонн нижче від попередньої оцінки (в 2023 – 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може склановити до 250 тис. тонн, а переробка соняшника на олію - 12,5 млн тонн. Наприклад, тогоріч переробка становила 13,5 млн тонн.
Врожай ріпаку очікують на рівні 4,3 млн тонн, водночас експорт 2024/2025 МР може бути в розмірі 3,4 млн тонн. Цьогорічний врожай сої може становити 4,8 млн тонн, а її експорт - 3,5 млн тонн.
- В Україні аграрії станом на 26 липня зібрали понад 22 млн тонн зернових та олійних.
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