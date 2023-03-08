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Економія заряду, анімовані емодзі та не лише: Telegram випустив оновлення

8 березня, 2023 середа
17:03
Технології

8 березня розробники месенджера Telegram випустили оновлення, зокрема за допомогою нього користувачі зможуть економити заряд та ширити нові анімовані емодзі

Про це інформує пресслужба.

"Красиві анімації та легкі ефекти Telegram оптимізовані для того, щоб будь-який телефон відчувався потужним, але тепер їх можна вимкнути, щоб подовжити час роботи від акумулятора та покращити швидкодію на старих пристроях", - йдеться в заяві.

Цей режим необхідно налаштувати на автоматичне ввімкнення, коли заряд акумулятора досягає певного відсотка.

Користувачі відтепер можуть самі регулювати швидкість відтворення голосових чи відеоповідомлень у діапазоні від 0.2x до 2.5x. 

У малих групах до 100 учасників можна побачити точний час прочитання кожного акаунту.

Також діятиме автоматична розсилка запрошувальних посилань.

"Користувачі Telegram можуть контролювати, кому дозволено додавати їх до груп. Якщо ви запрошуєте когось, хто обмежує цей дозвіл, тепер можна швидко надіслати їм запрошувальне посилання у повідомленні", - пояснили в пресслужбі.

Крім того, за їх словами, запрошувальні посилання тепер показують попередній перегляд чатів.

Динамічний порядок пакунків наліпок: недавно використані пакунки переміщаються на початок списку. Це можна вимкнути на панелі наліпок.

Розробники ботів тепер можуть повністю локалізувати своїх ботів, перекладаючи описи та розділ "Що вміє цей бот?" декількома мовами.

Користувачі iOS можуть позначити всі чати в папці як прочитані одним дотиком. Коли ви пересилаєте повідомлення, папки можна використовувати, аби швидко знайти потрібний чат. В одному з наступних оновлень ці покращення зʼявляться для Android.

Для підписників Telegram Premium додадуть ще десять нових пакунків анімованих емодзі.

"Цього місяця розробники Telegram вирішили відпочити від реалізації нових можливостей і взяти перерву на два тижні. Під час відпочинку абсолютно магічним чином було усунено понад 400 відомих помилок у застосунках Telegram", - додали в компанії.

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