єКров: МОЗ запускає інформаційну систему донорства

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Вказано, що до складу системи увійдуть модулі та реєстри, що дозволять узагальнити повну інформацію щодо донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу. Вона забезпечуватиме облік і контроль здачі крові та її компонентів.

"Це значить, що адміністративні процедури та виробничі процеси у сфері донорства крові та її компонентів будуть функціонально автоматизовані", - пояснили в МОЗ.

Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич зазначила, що гарантування безпеки і якості донорської крові та компонентів крові – євроінтеграційні зобов’язання України. Впровадження системи допоможе швидко отримувати інформацію про потреби крові, а також моніторити запаси крові як на національному, так і на регіональному рівнях.

"Окрім цього, постановою передбачено й створення реєстру ліцензій, який буде переданий для ведення та виконання функцій, пов’язаних із ліцензуванням та здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері донорства крові та компонентів крові Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - додали в МОЗ.