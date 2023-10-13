МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть робити переливання крові від донора

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

"Останні два роки необхідність в переливанні крові зросла через травми, отримані внаслідок постійних артилерійських та ракетних обстрілів, що супроводжуються масивною крововтратою, яка повинна бути негайно заміщена. МОЗ реагує на ці реалії, розширюючи можливості надання трансфузіологічної допомоги. Наша мета – максимально наблизити донорську кров до пораненого", – зазначив директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

До недавнього часу право на переливання крові, відповідно до кваліфікаційних вимог, мали тільки лікарі-анестезіологи та лікарі-трансфузіологи. Однак, в постанові Кабміну, яка регулює процес забезпечення донорською кров’ю, вказано, що всі фахівці, які не мають відповідної спеціалізації, повинні пройти навчальний курс в Центрі трансплант-координації.

Таким чином, Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до кваліфікаційних характеристик лікарів, які тепер повинні володіти знаннями та навичками у сфері переливання крові та її компонентів. Ця вимога була додана до кваліфікаційних характеристик лікарів, які у своїй роботі мають справу з хірургічними операціями та екстреними станами пацієнтів, таких як хірурги, травматологи, комбустіологи.

Повідомляється, що це дозволить лікарям цих спеціальностей, які обрали захистити нашу країну і приєдналися до Збройних Сил України, використовувати кров та її компоненти для порятунку наших воїнів на передових позиціях без затримок. Такий підхід буде застосовуватися і в госпіталях близько фронту.

Актуальні номери центрів крові на сайті Українського центру трансплант-координації.

Одночасно з цим були змінені кваліфікаційні вимоги для отримання спеціалізації "Трансфузіології". Тепер лікарі ширшого спектра спеціальностей зможуть її отримати.

Довідково. Трансфузіолог - це фахівець, який займається лікуванням патологічних станів за допомогою переливання крові, її компонентів і кровозамінників.

Що передувало

3 серпня стало відомо, що Міністерство оборони та МОЗ домовилися про підготовку бойових медиків до переливання крові на передовій.

5 вересня Кабінет Міністрів України підтримав дозвіл на переливання крові бойовим медикам на передовій, а У МОЗ розширили для цього програму.