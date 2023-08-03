Бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ, - Маляр
Міністерство оборони та МОЗ домовилися про підготовку бойових медиків до переливання крові на передовій
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Я сподіваюся, що все-таки сьогодні ми поставили крапку у цьому питанні й бойові медики будуть мати безумовне право на переливання крові", - заявила Маляр.
Повідомляється, що питання було у відсутності відповідної підготовки людей. Тому Міноборони та МОЗ знайшли компроміс.
"Люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти, будуть проходити підготовку в Міністерстві охорони здоров’я. Це нормальні речі тому, що медичні сили все-таки відповідають за життя військових і вони зобов’язані дбати, щоб це робили підготовлені люди", - додала заступниця міністра.
- Раніше Ганна Маляр заявила, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Медики з країни вчать колег із-за кордону.
- Заступниця міністра оборони України повідомляла, що завдяки зусиллям українських медичних працівників до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій після лікування.
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