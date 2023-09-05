Уряд підтримав дозвіл бойовим медикам переливати кров, МОЗ розширює навчальну програму

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

"Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Відповідна постанова була прийнята урядом", - йдеться в заяві.

Тому МОЗ розширює для цього навчальну програму з основ трансфузійної терапії, яка відповідає стандартам НАТО.

Повідомляється, в країнах Північноатлантичного альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без відповідної освіти. У Міністерстві наголошують, що в Норвегії переливати кров мають право навіть звичайні військовослужбовці.

"Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові", - пояснюють у пресслужбі.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Міністерство оборони та МОЗ домовилися про підготовку бойових медиків до переливання крові на передовій.