Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Уряд підтримав дозвіл бойовим медикам переливати кров, МОЗ розширює навчальну програму

Уряд підтримав дозвіл бойовим медикам переливати кров, МОЗ розширює навчальну програму

5 вересня, 2023 вiвторок
16:41
Війна з Росією військовий шпиталь

Кабінет Міністрів України підтримав дозвіл на переливання крові бойовим медикам на передовій, а У МОЗ розширили для цього програму

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

"Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Відповідна постанова була прийнята урядом", - йдеться в заяві.

Тому МОЗ розширює для цього навчальну програму з основ трансфузійної терапії, яка відповідає стандартам НАТО.

Повідомляється, в країнах Північноатлантичного альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без відповідної освіти. У Міністерстві наголошують, що в Норвегії переливати кров мають право навіть звичайні військовослужбовці. 

"Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові", - пояснюють у пресслужбі.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Міністерство оборони та МОЗ домовилися про підготовку бойових медиків до переливання крові на передовій.  

  • Раніше Ганна Маляр заявила, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Медики з країни вчать колег із-за кордону.
  • Заступниця міністра оборони України повідомляла, що завдяки зусиллям українських медичних працівників до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій після лікування.  
Новини
Здоров'я
Медицина
військові
ЗСУ
Військові новини
Міністр оборони України
Читайте також:
4 вересня, 2023 понедiлок
Ердоган розповів про результати обговорення з Путіним "зернової угоди"
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 вересня, 2023 вiвторок
Британський боксер Дюбуа оскаржив результат бою проти Усика
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор Андрій Яніцький
4 вересня, 2023 понедiлок
Кінець епохи одних олігархів, початок епохи інших
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 вересня
17:02
на фото: галерея
Після підриву в Новій Каховці ворог закрив "передвиборчий штаб"
17:01
Рустем Умєров
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови щодо призначення Умєрова міністром оборони
16:58
Екс-очільник ЦРУ генерал Девід Петреус
Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута, - екс-директор ЦРУ
16:39
світ, Росія, Санкт-Петербург, вибух ,військкомат, бомбосховище
У Санкт-Петербурзі стався вибух у бомбосховищі біля військкомату
16:24
Зелена комета Нішимура наближається до Сонця: як побачити її з Землі
16:18
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні
16:16
Оновлено
На фото: Юрій Афанасьєвський
На окупованій Луганщині підірвали очільника "митниці ЛНР": РФ заявила про затримання підозрюваної
16:11
Apple може випустити у 2024 році дешевшу серію MacBook
16:01
санкції проти Росії
Німецька компанія SAP відключить РЖД від свого програмного забезпечення
15:51
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
"Фінал один": Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" у Чорному морі
15:43
ЗСУ наступ
ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на лінії Куп'янськ- Лиман, - Маляр
15:40
Мінекономіки
Бізнес відновлюється: кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники
15:32
Церемонія нагородження 25 кращих роботодавців для ветеранів
Найкращі роботодавці для ветеранів: опубліковано рейтинг
15:08
Оновлено
Зникнення Каховського водосховища: у Міноборони заявили про негативний вплив на екосистему Херсонщини
15:05
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог щодня втрачає позиції
15:04
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров про російську армію на ТОТ Запорізької області
15:03
Бен Воллес
Бен Воллес висміяв Путіна за те, що він випрошував у КНДР застарілу зброю
15:02
Оновлено
АМКУ
ВРУ підтримала звільнення голови АМКУ Піщанської
15:00
Протиповітряний комплекс "IRIS-T"
Через війну в Україні в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T
14:50
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок
14:40
Зеленський відвідав бригади на Бахмутському напрямку
Зеленський і Сирський відвідали бригади, які воюють на Бахмутському напрямку
14:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ: о 15.00 розпочнеться пряма трансляція
14:39
Tesla
Tesla подала до суду на китайську фірму через порушення технологічної таємниці
14:38
OPINION
Сергій Марченко
Чому Резніков був поганим міністром
14:37
Рустем Умєров
Парламент звільнив голову Фонду держмайна Рустема Умєрова
14:34
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману
14:29
мародер
У Токмаку окупанти пограбували ковальсько-штампувальний завод
14:14
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Оцінка придатності до війська: в Медсилах ЗСУ пояснили, кого стосуються зміни в переліку хвороб
14:12
Сергій Суровікін
Суровікіна звільнили з-під варти, проте він більше не має військових перспектив, — NYT
14:00
Верховна Рада
Українським нардепам, за деякими винятками, заборонили їздити до Польщі, – Onet
13:58
Оновлено
Олексій Резніков
Рада звільнила міністра оборони Резнікова
13:47
Всеволод Князєв
Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили розмір застави
13:43
Польща кордон
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
13:26
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова
13:20
Вадим Рабінович
Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили в розшук
13:20
Німеччина Україна
В Україну з Німеччини прибула партія боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard
13:10
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Міноборони заявили, що кількість загиблих може бути значно більшою
13:00
ЗСУ війна фронт
Знищили 13 ворогів і двох узяли в полон: в "Азові" поділилися деталями штурму на одному з напрямків фронту
12:57
Коригувальниця російських обстрілів Харкова сяде у в'язницю на 11 років
12:57
Перевезення квадроциклами, втеча лісом, фейкові студентські квитки: СБУ викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV