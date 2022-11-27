Ексчемпіон світу WBC переможно повернувся на ринг після поразки нокаутом від Ф'юрі
Колишній "тимчасовий" чемпіон WBC в надважкій вазі британець Ділліан Вайт переміг американця Джермейна Франкліна
Про це повідомляє DAZN Boxing у twitter.
У ніч проти 27 листопада Вайт в Лондоні здобув перемогу над Франкліном більшістю голосів суддів - 115:115, 116:112, 116:112.
Ділліан Вайт є колишнім володарем титулу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні він програв нокаутом іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - в поєдинку за пояс WBC.
- 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта в бою за титул WBC.
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