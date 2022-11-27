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Головна Спорт Ексчемпіон світу WBC переможно повернувся на ринг після поразки нокаутом від Ф'юрі

Ексчемпіон світу WBC переможно повернувся на ринг після поразки нокаутом від Ф'юрі

27 листопада, 2022 неділя
11:37
Спорт Ділліан Вайт та Бенджамін Франклін (ліворуч)

Колишній "тимчасовий" чемпіон WBC в надважкій вазі британець Ділліан Вайт переміг американця Джермейна Франкліна

Про це повідомляє DAZN Boxing у twitter. 

У ніч проти 27 листопада Вайт в Лондоні здобув перемогу над Франкліном більшістю голосів суддів - 115:115, 116:112, 116:112. 

Ділліан Вайт є колишнім володарем титулу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні він програв нокаутом іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - в поєдинку за пояс WBC. 

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Бокс
Тайсон Ф'юрі
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