Про це пишуть російські ЗМІ.

31 жовтня голова Загальноросійського руху підприємців Андрій Ковальов у своєму Telegram-каналі повідомив, що Карпов перебуває в реанімації після нападу невідомих та введений у штучну кому.

Спочатку помічник Карпова Альберт Степанян спростував інформацію і заявив, що дванадцятий чемпіон світу з шахів перебуває у нормальному стані, гросмейстер не отримав травм, нападу на нього не було, зазначили у ТАСС.

Та згодом той же ТАСС повідомив з посиланням на пресслужба фракції "Єдина Росія" у держдумі, що Карпов отримав побутову травму і його доставили до однієї з московських клінік.

Проте опозиційні видання пишуть, що Карпова знайшли п'яного і непритомного біля будівлі держдуми. За даними телеграм-каналів База та 112, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та перелом стегна, Анатолій у реанімації.

Пізніше інформація про стан Карпова стала ще менш втішною. Його ввели у стан штучної коми через тяжкість стану. Крім закритої черепно-мозкової травми та закритого перелому шийки лівої стегнової кістки у нього діагностували забій головного мозку та крововилив у субарахноїдальний простір. Це може бути наслідком спонтанного розриву судини (інсульту).

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