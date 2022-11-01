Ексчемпіона світу з шахів та депутата держдуми РФ Анатолія Карпова виявили непритомним у центрі Москви
У знаменитого шахіста та пропутінського політика, який, вочевидь, був у стані алкогольного сп'яніння, виявили перелом бера, травму голови та підозру на інсульт – його ввели у стан медикаментозної коми
Про це пишуть російські ЗМІ.
31 жовтня голова Загальноросійського руху підприємців Андрій Ковальов у своєму Telegram-каналі повідомив, що Карпов перебуває в реанімації після нападу невідомих та введений у штучну кому.
Спочатку помічник Карпова Альберт Степанян спростував інформацію і заявив, що дванадцятий чемпіон світу з шахів перебуває у нормальному стані, гросмейстер не отримав травм, нападу на нього не було, зазначили у ТАСС.
Та згодом той же ТАСС повідомив з посиланням на пресслужба фракції "Єдина Росія" у держдумі, що Карпов отримав побутову травму і його доставили до однієї з московських клінік.
Проте опозиційні видання пишуть, що Карпова знайшли п'яного і непритомного біля будівлі держдуми. За даними телеграм-каналів База та 112, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та перелом стегна, Анатолій у реанімації.
Пізніше інформація про стан Карпова стала ще менш втішною. Його ввели у стан штучної коми через тяжкість стану. Крім закритої черепно-мозкової травми та закритого перелому шийки лівої стегнової кістки у нього діагностували забій головного мозку та крововилив у субарахноїдальний простір. Це може бути наслідком спонтанного розриву судини (інсульту).
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