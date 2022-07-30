Про це Петреус заявив у інтерв'ю Bild.

"Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, якщо не всі, території, які були окуповані російськими військами за останні місяці. Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть розподіляти ресурси нинішніми темпами, я вірю, що Збройні сили України зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені РФ з 24 лютого", - сказав Петреус, який обіймав посаду директора ЦРУ з вересня 2011 до листопада 2012 року за президентства Барака Обами.

21 липня нинішній директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

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